Furia en una clínica de La Plata: retiró a su madre sin el alta, amenazó al personal y destrozó todo con un fierro

El violento episodio ocurrió en el Instituto Médico Platense, cuando un hombre retiró a su madre de 76 años sin firmar el alta médica, amenazó a los empleados y destrozó el hall a golpes con una llave cruz. El video.

Un episodio de extrema violencia conmocionó al centro de La Plata el pasado viernes, cuando un hombre retiró a su madre de 76 años del Instituto Médico Platense (IMP) sin la autorización médica correspondiente, amenazó al personal y destrozó el hall de entrada con una llave cruz. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento y generó escenas de pánico entre pacientes y trabajadores.

Escalada de tensión: antecedentes de violencia familiar

Según fuentes policiales y directivos del IMP, el conflicto se gestó durante varios días. La mujer de 76 años se encontraba internada y, de acuerdo con declaraciones del director del instituto, Raúl Tassi, algunos de sus hijos habían mantenido conductas agresivas durante toda la semana.

“Había una mujer internada y acompañada por cuatro hijos que estuvieron muy agresivos toda la semana”, explicó Tassi a medios locales. El jueves anterior, la situación escaló a tal punto que uno de los hijos empujó a un médico, generando que este profesional no quisiera seguir atendiendo al paciente. Las amenazas verbales y los empujones se convirtieron en una constante dentro del sanatorio, hasta llegar al viernes por la noche.

La furia desatada: retiró a su madre y atacó el hall

Entre las 20:30 y 21:00, el agresor cargó a su madre en una silla de ruedas y la retiró del establecimiento, subiéndola a un Ford EcoSport. Sin embargo, lejos de calmarse, regresó al hall principal armado con dos fierros tipo cruz, típicos para cambiar neumáticos, y comenzó a romper los vidrios y destrozar la zona de informes.

Testigos describieron la escena como “terrorífica”. Pacientes que aguardaban en la guardia tuvieron que correr y protegerse de los vidrios volando a centímetros de ellos.

“Salieron, fueron hasta el auto, luego volvió con dos fierros, tipo cruz, de cambiar las gomas”, relató Tassi, reconstruyendo el momento de violencia desmedida.

El personal del sanatorio intentó seguir los protocolos de seguridad, pero las amenazas fueron directas y explícitas: “Retírate si no querés que tu vida corra peligro”, dijo el agresor a un empleado que intentaba recuperar la silla de ruedas del establecimiento.

Pruebas y registros de seguridad

El Instituto Médico Platense informó que toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, lo que permitirá a la Policía y a la Justicia identificar al agresor con certeza. Tras el ataque, el hombre huyó antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades del sanatorio activaron protocolos internos para garantizar la continuidad de la atención y evaluar los daños materiales.

“Rápidamente vino todo el Directorio para arreglar todo y volver a funcionar con normalidad”, detalló Tassi, subrayando que la prioridad fue mantener la atención a los pacientes pese al caos.

La investigación judicial

El caso fue denunciado ante la Comisaría Primera de La Plata. La causa fue caratulada como “Daños” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y del Juzgado de Garantías N°6.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, junto con los testimonios de pacientes y personal del sanatorio, constituyen pruebas clave. Hasta el momento, el agresor continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía Bonaerense.

