Furia en una clínica de La Plata: retiró a su madre sin el alta, amenazó al personal y destrozó todo con un fierro

Testigos describieron la escena como “terrorífica”. Pacientes que aguardaban en la guardia tuvieron que correr y protegerse de los vidrios volando a centímetros de ellos.

“Salieron, fueron hasta el auto, luego volvió con dos fierros, tipo cruz, de cambiar las gomas”, relató Tassi, reconstruyendo el momento de violencia desmedida.

El personal del sanatorio intentó seguir los protocolos de seguridad, pero las amenazas fueron directas y explícitas: “Retírate si no querés que tu vida corra peligro”, dijo el agresor a un empleado que intentaba recuperar la silla de ruedas del establecimiento.

Pruebas y registros de seguridad

El Instituto Médico Platense informó que toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, lo que permitirá a la Policía y a la Justicia identificar al agresor con certeza. Tras el ataque, el hombre huyó antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades del sanatorio activaron protocolos internos para garantizar la continuidad de la atención y evaluar los daños materiales.

“Rápidamente vino todo el Directorio para arreglar todo y volver a funcionar con normalidad”, detalló Tassi, subrayando que la prioridad fue mantener la atención a los pacientes pese al caos.

La investigación judicial

El caso fue denunciado ante la Comisaría Primera de La Plata. La causa fue caratulada como “Daños” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y del Juzgado de Garantías N°6.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, junto con los testimonios de pacientes y personal del sanatorio, constituyen pruebas clave. Hasta el momento, el agresor continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía Bonaerense.