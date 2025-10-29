En vivo Radio La Red
Policiales
Padre
Jugador
INVESTIFGACIÓN

El padre de un jugador de Racing fue detenido por robo y encubrimiento

Dos hombres fueron detenidos en La Plata acusados de integrar una organización dedicada al robo de vehículos y autopartes. La investigación, a cargo de la Sección Motorizada, permitió secuestrar un Fiat Cronos con pedido de captura.

La captura se concretó el 7 de octubre en la localidad de Gonnet, durante un operativo vinculado al robo de un auto en la zona 9 entre 500 y 501, en Villa Castells, según confirmaron fuentes judiciales.

La investigación estuvo a cargo de la Sección Motorizada de La Plata, que detectó un Fiat Cronos gris oscuro con vidrios polarizados, ya identificado en varios hechos delictivos. Al intentar interceptarlo sobre Camino Centenario y 501, los agentes notaron que uno de los ocupantes intentaba ocultarse y el conductor quitaba cintas adhesivas de sus patentes, una maniobra usada para alterar los números. El vehículo tenía pedido de secuestro desde junio por una causa de robo agravado tramitada en la UFI N°5 de La Matanza.

CRONOS FIAT DETENCIÓN PADRE ALMENDRA

Al verificar los números de chasis y motor, los efectivos confirmaron que el Fiat Cronos registraba un pedido de secuestro vigente desde el 30 de junio de 2025, en el marco de una causa por robo agravado que se investiga en la UFI N°5 de La Matanza, con intervención de la Subcomisaría de Aldo Bonzi.

Durante la requisa, se hallaron herramientas utilizadas en robos de autopartes —destornilladores, tijeras corta chapa, criquet, martillo de goma y una llave de fuerza— además de celulares, gorras, documentación falsa y dinero en efectivo. El hallazgo reforzó las sospechas de que ambos formaban parte de una banda conocida como los “roba ruedas” y “roba techos”, señalada por una serie de hechos ocurridos en distintos barrios platenses entre julio y octubre.

El auto utilizado por los hermanos Almendra fue relacionado con distintos robos ocurridos en la zona norte de La Plata, entre ellos uno registrado a fines de julio en 509 entre 29 y 30, otro el 23 de agosto en 526 y 6, en Tolosa, y un tercero el 1 de octubre de 2025 en 10 bis entre 511 y 512. Las cámaras de seguridad registraron la modalidad con la que actuaban: se estacionaban frente al auto elegido, extraían en segundos el techo solar o las ruedas y huían. El último robo, que motivó la detención, fue captado íntegramente por una cámara vecinal.

Los antecedentes del padre de Almendra

No es la primera vez que Pablo Ezequiel Almendra aparece involucrado en causas judiciales. En 2023 fue detenido junto a otros cuatro hombres tras un robo en una vivienda de City Bell. En aquella oportunidad, la Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo luego de un llamado al 911 y logró interceptar a los sospechosos cuando se desplazaban en un Volkswagen Polo blanco. Durante la requisa, se secuestraron guantes de látex, barretas, pinzas, valijas y una importante suma de dinero en efectivo, elementos que reforzaron la hipótesis de una banda dedicada a robos domiciliarios.

La causa quedó en manos de la UFI N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien ordenó la detención de los acusados hasta tomarles declaración. Días más tarde, todos recuperaron la libertad.

En mayo de 2024, Almendra —quien mantiene una relación distante con su hijo— volvió a ser arrestado en La Plata, esta vez por tentativa de robo de autopartes y ruedas de vehículos estacionados, aunque fue liberado poco después. La reiteración de los hechos y los antecedentes familiares ligados a distintas investigaciones penales llevaron a que el caso se manejara con estricto hermetismo judicial.

La investigación sigue abierta y que en los próximos días podrían tomarse nuevas declaraciones para establecer si los hermanos Almendra están implicados en otros robos ocurridos en La Plata y localidades cercanas. Ambos quedaron imputados por “robo, encubrimiento y adulteración de bien registrable”, con intervención de la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata. El procedimiento permitió el secuestro del vehículo, teléfonos celulares y demás elementos hallados, mientras la causa continúa bajo reserva y la situación procesal de los acusados permanece a la espera de nuevas resoluciones.

