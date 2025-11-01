Horror en Monte Castro: una mujer fue encontrada asesinada a puñaladas en su casa
El marido de la víctima fue quien encontró el cuerpo y la casa revuelta, pero la policía lo demoró mientras investiga las circunstancias del hecho.
Una mujer fue encontrada asesinada a puñaladas en su casa
Una mujer de 51 años fue encontrada muerta este sábado por la tarde en su casa del barrio porteño de Monte Castro. Según informó la Policía, el marido de la víctima fue quien alertó al 911 tras hallar el cuerpo con múltiples heridas de arma blanca, pero ahora se encuentra detenido en el marco de la investigación.
Según informaron en A24, el hecho ocurrió en una propiedad ubicada en Desaguadero al 2600, donde los agentes constataron que la vivienda estaba completamente revuelta, lo que abrió la hipótesis de un posible intento de robo.
El esposo, demorado mientras avanza la investigación
El hombre fue demorado por la Policía de la Ciudad mientras se realizan las pericias y se reconstruyen las circunstancias del crimen. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, que levantaron rastros y analizaron huellas y manchas de sangre.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción correspondiente, que busca establecer si existían antecedentes de violencia o conflictos familiares.
Un crimen que conmociona tras el caso de San Isidro
El caso ocurre en medio de la conmoción por el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, ocurrido días atrás en San Isidro, donde un grupo de delincuentes irrumpió en su casa, la maniataron y la mataron brutalmente.
Por ese hecho hay cinco detenidos y tres prófugos vinculados con la llamada “Banda del Millón”, una organización dedicada al robo de viviendas en la zona norte del conurbano.
En los teléfonos de los sospechosos, los investigadores encontraron videos del ingreso a la casa y fotos de otros domicilios marcados como futuros objetivos. La causa está a cargo del fiscal Patricio Ferrari, de la UFI de Martínez, quien continúa con las detenciones y allanamientos.