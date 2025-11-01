Horror en Monte Castro: una mujer fue encontrada asesinada a puñaladas en su casa

Un crimen que conmociona tras el caso de San Isidro

El caso ocurre en medio de la conmoción por el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, ocurrido días atrás en San Isidro, donde un grupo de delincuentes irrumpió en su casa, la maniataron y la mataron brutalmente.

Por ese hecho hay cinco detenidos y tres prófugos vinculados con la llamada “Banda del Millón”, una organización dedicada al robo de viviendas en la zona norte del conurbano.

la-banda-del-millon-fotos-policia-bonaerense-inforbano-S4QWJAN6N5FTBN627QXCEAM5DM La "Banda del Millón". (Fotos: Policía Bonaerense - Inforbano)

En los teléfonos de los sospechosos, los investigadores encontraron videos del ingreso a la casa y fotos de otros domicilios marcados como futuros objetivos. La causa está a cargo del fiscal Patricio Ferrari, de la UFI de Martínez, quien continúa con las detenciones y allanamientos.