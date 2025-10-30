Furor en Netflix por su nueva serie breve de 7 episodios y es el gran estreno del 2025. (Foto: Archivo)
Una serie nueva de Netflix llegó para sacudir al público con una historia de crimen, ambición y traición ambientada en uno de los escenarios más atractivos y contradictorios de Europa. Se trata de El imperio de Ámsterdam, una serie neerlandesa que ya figura entre las más vistas de la plataforma.
Su trama combina el magnetismo del poder con la crudeza del comercio ilegal, explorando el precio que las personas están dispuestas a pagar por mantener su dominio.
Creada por Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen y Piet Matthys, la serie retrata la caída moral de sus protagonistas a través de un mundo donde el dinero y la venganza se confunden con los sentimientos más íntimos. El resultado es un thriller tenso, de siete capítulos, que deja al espectador preguntándose hasta qué punto el amor puede sobrevivir al poder.
De qué trata El imperio de Ámsterdam en Netflix
Desde el primer episodio, El imperio de Ámsterdam deja claro que no se trata de una historia convencional de crimen. Su eje está en Jack van Doorn (interpretado por Jacob Derwig), un empresario que construyó un vasto imperio de coffeeshops en la ciudad, bajo el nombre “Jackal”. Lo que comenzó como un negocio legítimo dentro de la tolerante cultura del cannabis en los Países Bajos, pronto se convierte en un terreno donde los límites entre lo legal y lo criminal se difuminan.
La serie expone cómo Jack, un hombre brillante y calculador, alcanza la cima solo para descubrir que la traición puede provenir del lugar menos esperado: su propio hogar. Su esposaBetty, interpretada magistralmente por Famke Janssen, descubre su infidelidad y decide tomar venganza de una manera devastadora.
Cada capítulo de la nueva serie de Netflix ahonda en cómo el deseo de conservar lo construido puede ser más destructivo que la ambición inicial. Betty no busca solo justicia emocional; busca destruir el mundo que su esposo levantó, pieza por pieza, hasta hacerlo caer. Su plan se ejecuta con inteligencia y frialdad, lo que convierte a Famke Janssen en el corazón oscuro de la historia. Su actuación es tan potente que muchos críticos ya la señalan como una de las interpretaciones más intensas de su carrera.
El elenco de El imperio de Ámsterdam
Famke Janssen
Jacob Derwig
Elise Schaap
Jade Olieberg
Yannick van de Velde
Jesse Mensah
Bart Slegers
Romana Vrede
Victor Löw
Raymond Thiry
Ámsterdam como escenario protagonista
Uno de los mayores aciertos visuales de El imperio de Ámsterdam es su ambientación. La serie transforma la ciudad en un personaje más: una urbe bella pero ambigua, donde la tolerancia convive con el delito y el lujo se mezcla con la oscuridad. Las calles húmedas, los canales iluminados por luces artificiales y los interiores cargados de sombras refuerzan la atmósfera de un mundo que vive al límite.
A través de una fotografía cinematográfica y un diseño de producción minucioso, los directores crean una experiencia visual que acompaña el tono del relato. Todo en la serie habla del poder y sus contradicciones.
El éxito de la nueva serie que estrenó Netflix
Desde su lanzamiento, El imperio de Ámsterdam ha logrado posicionarse en el Top 10 de varios países, superando las expectativas de una producción de habla neerlandesa. Parte de su éxito radica en su capacidad para mezclar el entretenimiento con la crítica social.
La nueva serie de Netflix no solo ofrece acción y suspenso, sino también una mirada a las tensiones del sistema legal y económico que rodea al comercio del cannabis en Europa. Muestra cómo, detrás de una fachada de normalidad, existe una red de intereses que puede volverse tan peligrosa como cualquier negocio ilegal.