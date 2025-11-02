Comando Vermelho y Comando Capital: los grupos criminales que obligaron a la Argentina a reforzar la frontera

Las autoridades de Río de Janeiro aseguran que arrestaron a decenas de presuntos miembros de Comando Vermelho, una de las bandas criminales más peligrosas de la ciudad.
El gobierno argentino activó una alerta máxima en todos los pasos fronterizos con Brasil y Paraguay, luego de que laviolencia narco en Río de Janeiro alcanzara niveles inéditos y encendiera las alarmas en toda la región. La decisión del Ministerio de Seguridad se conoció tras la masiva operación policial brasileña contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica, que dejó más de un centenar de muertos y decenas de detenidos.
La ofensiva en Río desató una reacción en cadena en los países vecinos. Argentina está a un paso de seguir el camino de Paraguay. El gobierno de Asunción declaró al Comando Vermelho y al Primer Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas internacionales.
La medida, inédita en el Cono Sur, busca endurecer las penas y facilitar la cooperación judicial con otros países. Desde Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad argentino siguió de cerca los acontecimientos y ordenó elevar al máximo la vigilancia en las fronteras del noreste, especialmente en la Triple Frontera, el área donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay.
“El objetivo es impedir el ingreso o tránsito de miembros de bandas criminales que puedan intentar escapar de la represión en Brasil”, explicaron a A24.com fuentes oficiales.
La alerta implica un refuerzo de los controles migratorios, la verificación de antecedentes y la coordinación directa entre Gendarmería, Prefectura y Migraciones. También se distribuyó un manual con señales y símbolos característicos de las facciones brasileñas para que los efectivos en frontera puedan identificarlas con rapidez.
El foco está puesto en la llamada “teoría del desbande”: la posibilidad de que, tras los golpes policiales en Brasil, algunos integrantes del Comando Vermelho intenten desplazarse hacia países vecinos. Argentina no es ajena a esta dinámica.
En los últimos años, investigaciones judiciales y policiales han detectado vínculos entre organizaciones locales y facciones brasileñas dedicadas al tráfico de cocaína y marihuana.
La declaración de Paraguay, al calificar a las dos organización criminales como grupo terrorista, abre un nuevo capítulo en la política de seguridad regional. No solo redefine el tipo de delito, sino que también podría impulsar a otros países, incluida la Argentina, a adoptar un marco legal similar.
Por el momento, el gobierno argentino mantiene la definición de estas bandas como organizaciones narcocriminales, aunque el término “narcoterrorismo” ya comenzó a aparecer en los comunicados oficiales. Mientras tanto, las provincias del litoral observan con cautela el despliegue.
En Misiones y Corrientes, donde el comercio transfronterizo es parte de la vida cotidiana, los controles más estrictos ya generan demoras y tensiones.
La crisis de seguridad desatada en Río de Janeiro trascendió las fronteras brasileñas y expuso la fragilidad de la región frente a organizaciones criminales con poder de fuego, dinero y capacidad de expansión.
La respuesta argentina, con su alerta máximaen las fronteras, es un intento de blindar el territorio ante un fenómeno que ya no reconoce límites geográficos. La pregunta, ahora, es cuánto tiempo podrá sostenerse esa vigilancia reforzada y si alcanzará para evitar que la violencia del norte cruce al lado argentino del mapa.