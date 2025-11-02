Comando Vermelho y Comando Capital: los grupos criminales que obligaron a la Argentina a reforzar la frontera

NWP4BOUC7NF5FL5WWO2XY7A65E Masiva operación policial brasileña contra el Comando Vermelho.

La alerta implica un refuerzo de los controles migratorios, la verificación de antecedentes y la coordinación directa entre Gendarmería, Prefectura y Migraciones. También se distribuyó un manual con señales y símbolos característicos de las facciones brasileñas para que los efectivos en frontera puedan identificarlas con rapidez.

El foco está puesto en la llamada “teoría del desbande”: la posibilidad de que, tras los golpes policiales en Brasil, algunos integrantes del Comando Vermelho intenten desplazarse hacia países vecinos. Argentina no es ajena a esta dinámica.

En los últimos años, investigaciones judiciales y policiales han detectado vínculos entre organizaciones locales y facciones brasileñas dedicadas al tráfico de cocaína y marihuana.

La declaración de Paraguay, al calificar a las dos organización criminales como grupo terrorista, abre un nuevo capítulo en la política de seguridad regional. No solo redefine el tipo de delito, sino que también podría impulsar a otros países, incluida la Argentina, a adoptar un marco legal similar.

Operativo policiaco en Río de Janeiro, el 28 de octubre. (Foto: EFE)

Por el momento, el gobierno argentino mantiene la definición de estas bandas como organizaciones narcocriminales, aunque el término “narcoterrorismo” ya comenzó a aparecer en los comunicados oficiales. Mientras tanto, las provincias del litoral observan con cautela el despliegue.

En Misiones y Corrientes, donde el comercio transfronterizo es parte de la vida cotidiana, los controles más estrictos ya generan demoras y tensiones.

La crisis de seguridad desatada en Río de Janeiro trascendió las fronteras brasileñas y expuso la fragilidad de la región frente a organizaciones criminales con poder de fuego, dinero y capacidad de expansión.

La respuesta argentina, con su alerta máxima en las fronteras, es un intento de blindar el territorio ante un fenómeno que ya no reconoce límites geográficos. La pregunta, ahora, es cuánto tiempo podrá sostenerse esa vigilancia reforzada y si alcanzará para evitar que la violencia del norte cruce al lado argentino del mapa.