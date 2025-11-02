Revelaron en Infama que un reconocido actor se separó tras varios años de relación

Este domingo, en Infama (América TV), Karina Iavícoli reveló que un famoso actor se separó. En formato de enigmático, la periodista lanzó pistas que rápidamente generaron especulaciones entre los panelistas y la audiencia.
En el ciclo de Marcela Tauro contaron que un famoso actor se separó de su novia tras varios años de relación. ¡Enterate!
“Separación. Él es muy querido. Estuvo en pareja muchos años con una actriz súper. Ahora no se estarían llevando del todo bien. Tienen un tema con un auto. Su ahora exnovia es la hermana de un colega nuestro”, dijo Iavícoli, manteniendo el misterio por unos minutos.
Luego, agregó más detalles sobre la mujer en cuestión: “Ella es profesora de yoga, estuvieron un montón de años juntos”. Finalmente, reveló los nombres: “Se llama Belén Riva Roy, hermana del cronista Santiago, y él es Luciano Cáceres”.
La periodista contó que se comunicó directamente con el actor para confirmar la información: “Le escribí para preguntarle”, relató, y detalló la respuesta que recibió: “Me contestó y confirmó. Me dijo que sí, que están separados y que se llevan muy bien”.
Luciano Cáceres ya había atravesado una separación mediática en 2015, cuando se divorció de Gloria Carrá tras ocho años de matrimonio. Juntos tienen una hija llamada Amelia. Aquella ruptura fue conflictiva y derivó en un largo proceso judicial por la división de bienes y la manutención, que según declaraciones de Carrá, aún no se ha resuelto por completo.
Luciano Cáceres abrió su corazón al rememorar los últimos momentos junto a su madre, Haydeé, y compartió una experiencia espiritual que vivió tras su partida, un hecho que lo marcó profundamente y que aún lo conmueve.
El actor fue uno de los invitados al ciclo Otro día perdido (El Trece), donde emocionó a Mario Pergolini al relatar con crudeza y sensibilidad cómo fue el proceso de despedida de su mamá, quien atravesó una larga enfermedad, y el vínculo especial que sintió con ella incluso después de su muerte.
“Mi mamá tuvo muchos años cáncer y el último año decidió abandonar todos los tratamientos. Y solo hacer terapias alternativas y hacía Reiki”, comenzó Luciano Cáceres.
En su testimonio, el actor recordó con intensidad el momento en que su madre entró en coma y cómo reaccionó ante la situación: “Cuando mi vieja cae en coma, me recontra enojé con el Reiki, la llamé a la señora del Reiki, y le dije: ‘Mi mamá está en coma, vení a hacer algo. Mi vieja salió del coma, pero ya no hablaba, y yo la escuchaba la voz. Y venían a preguntarme a mí qué tenía”.
A pesar de que su madre ya no podía comunicarse verbalmente, Luciano sentía su presencia de una manera muy especial. En una de sus visitas al hospital, vivió un momento que jamás olvidará: la encontró sentada, intentando comunicarse con gestos.
“Le pregunté qué hacía y me dijo: ‘Estoy agarrando a mi ángel, que es una persona muy alta, muy blanca, como de 50 años, que se llama Amor’”, recordó Luciano Cáceres muy movilizado.
En ese contexto, el actor relató que, cumpliendo el deseo de su madre, logró que una especialista en Reiki la visitara en sus últimos días. Sin embargo, la situación ya era irreversible.
"Mi vieja se moría y traigo a alguien del reiki que quería mi vieja. Entra la señora y al minuto sale y me dice: 'yo no puedo hacer nada, tenés que entrar vos'. Yo enojadísimo con el Reiki. Entro, le pongo las manos en las piernas y empieza a mover las piernas, abre los ojos y ahí le digo que se agarre fuerte a su ángel y ahí mi vieja partió”, contó casi entre lágrimas.