Revelaron en Infama que un reconocido actor se separó tras varios años de relación

Luciano Cáceres ya había atravesado una separación mediática en 2015, cuando se divorció de Gloria Carrá tras ocho años de matrimonio. Juntos tienen una hija llamada Amelia. Aquella ruptura fue conflictiva y derivó en un largo proceso judicial por la división de bienes y la manutención, que según declaraciones de Carrá, aún no se ha resuelto por completo.

¿Qué mensaje recibió Luciano Cáceres que lo hizo sentir cerca de su madre otra vez?

Luciano Cáceres abrió su corazón al rememorar los últimos momentos junto a su madre, Haydeé, y compartió una experiencia espiritual que vivió tras su partida, un hecho que lo marcó profundamente y que aún lo conmueve.

El actor fue uno de los invitados al ciclo Otro día perdido (El Trece), donde emocionó a Mario Pergolini al relatar con crudeza y sensibilidad cómo fue el proceso de despedida de su mamá, quien atravesó una larga enfermedad, y el vínculo especial que sintió con ella incluso después de su muerte.

“Mi mamá tuvo muchos años cáncer y el último año decidió abandonar todos los tratamientos. Y solo hacer terapias alternativas y hacía Reiki”, comenzó Luciano Cáceres.

En su testimonio, el actor recordó con intensidad el momento en que su madre entró en coma y cómo reaccionó ante la situación: “Cuando mi vieja cae en coma, me recontra enojé con el Reiki, la llamé a la señora del Reiki, y le dije: ‘Mi mamá está en coma, vení a hacer algo. Mi vieja salió del coma, pero ya no hablaba, y yo la escuchaba la voz. Y venían a preguntarme a mí qué tenía”.

A pesar de que su madre ya no podía comunicarse verbalmente, Luciano sentía su presencia de una manera muy especial. En una de sus visitas al hospital, vivió un momento que jamás olvidará: la encontró sentada, intentando comunicarse con gestos.

“Le pregunté qué hacía y me dijo: ‘Estoy agarrando a mi ángel, que es una persona muy alta, muy blanca, como de 50 años, que se llama Amor’”, recordó Luciano Cáceres muy movilizado.

En ese contexto, el actor relató que, cumpliendo el deseo de su madre, logró que una especialista en Reiki la visitara en sus últimos días. Sin embargo, la situación ya era irreversible.

"Mi vieja se moría y traigo a alguien del reiki que quería mi vieja. Entra la señora y al minuto sale y me dice: 'yo no puedo hacer nada, tenés que entrar vos'. Yo enojadísimo con el Reiki. Entro, le pongo las manos en las piernas y empieza a mover las piernas, abre los ojos y ahí le digo que se agarre fuerte a su ángel y ahí mi vieja partió”, contó casi entre lágrimas.