El recién designado ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que lo sorprendió el llamado del presidente Javier Milei, pero dijo que rápidamente aceptó y su idea es trabajar para “seguir avanzando” en las reformas.
El actual diputado y ministro del Interior habló brevemente antes de ingresar a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente.
"Me sorprendió": el primer mensaje de Diego Santilli tras ser designado ministro del Interior
"Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar. Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que planteamos. Me dijo 'venite en cuanto puedas para la Quinta'. Obviamente que le dije que sí al instante. Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo es para seguir avanzando", aseguró en declaraciones a A24.
Al salir de la Quinta de Olivos, expresó: "Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo esta tarea es para sumar y seguir avanzando".
“Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos”, resaltó en declaraciones.
Insistió en que “lo que pasó el otro domingo es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei”, en referencia a las elecciones legislativas que ganó en Buenos Aires ante Fuerza Patria.
“Venimos de hacer un acuerdo en conjunto con el PRO y un trabajo muy fuerte. Ahora tenemos que seguir por ese camino”, destacó Santilli.
Este domingo, tras reunirse en Milei en la Quinta de Olivos, fue oficializado como el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció el pasado viernes.
"Gracias Presidente por la confianza y por pensar en mí para este desafío. Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones. Y lo voy a hacer como lo hice toda mi vida", comenzó publicando Santilli luego de reunirse con Javier Milei en Olivos.
Y completó: "Dejando cuerpo y alma en la cancha, dando siempre lo mejor de mí y trabajando en equipo. Con todos. Con la Secretaría General de la Presidencia (Karina Milei) con el Jefe de Gabinete (Manuel Adorni) con el Presidente de la Cámara de Diputados (Martín Menem) y con Patricia Bullrich en el Senado. Estamos en un momento único".
"Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad", cerró Santilli.
Este domingo, el presidente, Javier Milei, confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”, escribió el Presidente a través de X.
“Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, escribió Milei en sus redes sociales.