"Me sorprendió": el primer mensaje de Diego Santilli tras ser designado ministro del Interior

SANTILLI OLIVOS3

Insistió en que “lo que pasó el otro domingo es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei”, en referencia a las elecciones legislativas que ganó en Buenos Aires ante Fuerza Patria.

“Venimos de hacer un acuerdo en conjunto con el PRO y un trabajo muy fuerte. Ahora tenemos que seguir por ese camino”, destacó Santilli.

Este domingo, tras reunirse en Milei en la Quinta de Olivos, fue oficializado como el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció el pasado viernes.

El mensaje de Santilli luego de reunirse con Javier Milei en Olivos

"Gracias Presidente por la confianza y por pensar en mí para este desafío. Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones. Y lo voy a hacer como lo hice toda mi vida", comenzó publicando Santilli luego de reunirse con Javier Milei en Olivos.

Y completó: "Dejando cuerpo y alma en la cancha, dando siempre lo mejor de mí y trabajando en equipo. Con todos. Con la Secretaría General de la Presidencia (Karina Milei) con el Jefe de Gabinete (Manuel Adorni) con el Presidente de la Cámara de Diputados (Martín Menem) y con Patricia Bullrich en el Senado. Estamos en un momento único".

"Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad", cerró Santilli.

SANTILLI OLIVOS

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Este domingo, el presidente, Javier Milei, confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”, escribió el Presidente a través de X.

“Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, escribió Milei en sus redes sociales.