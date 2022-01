“Me dijo ‘¿Te acordás de mí?’. Y la verdad que no me acordaba”, agregó.

Según relató el profesional, se acercó a hablar con el hombre “para ver qué quería” y cuando le preguntó qué necesitaba, el sujeto le asestó un golpe.

Embed

“Me sorprendió. No es algo que uno se espera al dialogar con una persona”, argumentó Cachagua. “Yo caigo al piso y esta persona me sigue golpeando. En ese momento, me dice 'casi me muero por culpa tuya’ y me pegaba”, sostuvo.

Tras esto, el agresor fue perseguido y retenido por la policía. “Ahí, él decía que el año pasado, el 22 de marzo, luego de hacerse un estudio de imágenes, aduce que se contagió y que somos los responsables de haber adquirido la enfermedad”, explicó.

En relación a su estado de salud, contó: “(Estoy) un poco dolorido, tengo dolor en la cara después de la brutal agresión. Molesto por la situación, además”. Y concluyó: “Cambiamos aplausos por agresiones e insultos”.