La zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y la Fiscalía de Instrucción N.º 1 de Cosquín, encabezada por Paula Kelm, inició una investigación para determinar qué había ocurrido. Las primeras diligencias permitieron identificar los restos como pertenecientes a Claudio Alberto Garavaglia, quien tenía domicilio en la ciudad de Córdoba y figuraba como titular de la Toyota SW4.

La víctima, identificada como Claudio Alberto Garavaglia, tenía 65 años y fue encontrada sin vida en la Ruta 38. (Foto: Policía, mejorada con IA)

Los resultados preliminares de la autopsia fueron fundamentales para orientar la investigación. Los especialistas comprobaron que el hombre había muerto como consecuencia de varias heridas de arma blanca, principalmente en el cuello y el tórax, además, las pericias establecieron que el fuego había sido provocado cuando la víctima ya estaba muerta. Esta circunstancia reforzó la hipótesis de que los responsables intentaron borrar rastros del homicidio.

Dos detenidos por el crimen de Claudio Garavaglia

Con el avance de la investigación, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba realizó una serie de allanamientos durante la madrugada del viernes. Los operativos se desarrollaron en diferentes domicilios de la ciudad de Córdoba y de Bialet Massé, donde finalmente fueron detenidos dos hombres de 44 y 48 años.

Ambos quedaron imputados como presuntos coautores de homicidio. Durante los procedimientos también se secuestraron distintos elementos que serán analizados para determinar su posible vinculación con el asesinato.

La fiscal Paula Kelm explicó que la causa continúa avanzando mediante medidas probatorias destinadas a reconstruir los últimos movimientos de Garavaglia y establecer cómo se produjo el ataque. Por el momento, no se informó oficialmente cuál habría sido el móvil del crimen ni qué relación tenían los detenidos con la víctima.

El antecedente judicial de la víctima

En paralelo a la investigación del homicidio, trascendió que Garavaglia había sido denunciado por un presunto hecho de abuso sexual infantil. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la denuncia fue presentada el 23 de septiembre de 2026, aunque el episodio denunciado habría ocurrido en 2020.

La abogada del denunciante, Marcela Méndez, explicó que el hecho habría sucedido durante la noche en que falleció la abuela de su representado, cuando este, que entonces era menor de edad, había quedado bajo el cuidado de Garavaglia.

De acuerdo con la letrada, existía una relación cercana entre ambos, similar a la de un abuelo y su nieto, lo que dificultó que el denunciante pudiera contar lo sucedido y acudir a la Justicia. “Tenía una relación de cariño. Fue muy difícil tomar la decisión de hacer la denuncia. Le costó dos años de terapia y hacerse una persona fuerte”, relató Méndez.

La abogada también sostuvo que, después de la presentación judicial, Garavaglia habría enviado mensajes en los que mencionaba supuestos contactos dentro del Poder Judicial. “Me decía que tenía mucho poder, que no quería hacernos daño, que tenía contactos en la Justicia”, aseguró.

Según su testimonio, esas comunicaciones también habrían llegado a la madrastra y a la hermanastra del denunciante, quienes no formalizaron una denuncia porque se encontraban atemorizadas. Ante esta situación, Méndez presentó un escrito para solicitar que cesaran los contactos, aunque aclaró que no recibió información sobre eventuales medidas adoptadas por la fiscalía.

Qué se sabe sobre el móvil del asesinato en la Ruta 38

La existencia de aquella denuncia forma parte de los antecedentes que los investigadores analizan mientras intentan esclarecer el homicidio. Sin embargo, hasta el momento no se estableció una relación entre esa causa y el asesinato de Garavaglia.

La abogada Marcela Méndez rechazó cualquier posible vinculación de su representado con el crimen y aseguró que siempre buscó resolver su denuncia por la vía judicial. “La víctima tenía la clara convicción de que la Justicia era el único camino. Por eso me extraña que digan que la víctima es sospechosa. Imposible que haya actuado con justicia por mano propia”, afirmó.

También indicó que el joven está dispuesto a colaborar con la investigación y acreditar dónde se encontraba el día del homicidio, en caso de que las autoridades lo soliciten. Mientras tanto, la Fiscalía de Cosquín continúa reuniendo pruebas para reconstruir las circunstancias del asesinato, determinar la participación de los dos detenidos y esclarecer por qué el cuerpo fue abandonado dentro de una camioneta incendiada.