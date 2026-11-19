Sin embargo, una vez extinguido el fuego, los agentes encontraron un cuerpo completamente carbonizado dentro del habitáculo del vehículo. La escena fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y la Fiscalía de Cosquín tomó intervención inmediata.

Las primeras diligencias permitieron identificar los restos como pertenecientes a Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años, quien tenía domicilio en la capital cordobesa y figuraba como propietario de la camioneta.

Qué reveló la autopsia del hombre encontrado carbonizado

Los resultados preliminares de la autopsia fueron determinantes para esclarecer cómo murió Garavaglia. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el tórax, que fueron las que provocaron su fallecimiento.

De esta manera, los investigadores descartaron que la muerte hubiera sido consecuencia accidental del incendio. Pero las pericias también revelaron otro dato fundamental: la camioneta fue incendiada intencionalmente cuando el hombre ya estaba muerto.

La principal hipótesis sobre el fuego es que los responsables intentaron destruir evidencias que pudieran vincularlos con el asesinato. A pesar de los daños provocados por las llamas, los especialistas lograron determinar la causa de muerte.

Claudio Garavaglia, de 65 años, era propietario del vehículo y registraba antecedentes por abuso sexual infantil.

Desde la fiscalía encabezada por Paula Kelm señalaron que "la investigación continúa avanzando mediante distintas medidas probatorias orientadas a reconstruir la secuencia de los acontecimientos e identificar a sus responsables". Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas y los investigadores mantienen abiertas distintas líneas de trabajo.

El dato que surgió sobre el pasado de Claudio Garavaglia

Mientras avanzaban las pericias por el homicidio, surgió información sobre una denuncia judicial que involucraba a la víctima. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Garavaglia había sido denunciado por abuso sexual infantil el 23 de septiembre de 2026, por un episodio que presuntamente había ocurrido seis años antes.

La acusación fue presentada por un joven que aseguró haber sufrido un abuso en 2020, durante la noche en que falleció su abuela. De acuerdo con el testimonio de su abogada, Marcela Méndez, el entonces menor de edad había quedado bajo el cuidado de Garavaglia, quien mantenía una relación cercana con su familia.

La letrada explicó que el denunciante consideraba al hombre una figura similar a la de un abuelo, una circunstancia que habría dificultado la decisión de acudir a la Justicia. "Tenía una relación de cariño. Fue muy difícil tomar la decisión de hacer la denuncia. Le costó dos años de terapia y hacerse una persona fuerte", relató Méndez.

Las presuntas amenazas que denunció la abogada del joven

Otro de los elementos que trascendieron está relacionado con supuestos mensajes intimidatorios que Garavaglia habría enviado después de que se presentara la denuncia. Según explicó Marcela Méndez, el hombre habría mencionado contactos dentro del Poder Judicial y realizado advertencias a personas del entorno del denunciante.

"Me decía que tenía mucho poder, que no quería hacernos daño, que tenía contactos en la Justicia", aseguró la letrada. De acuerdo con su relato, las comunicaciones también habrían alcanzado a la madrastra y a la hermanastra del joven.

Ante esa situación, Méndez indicó que presentó un escrito ante la fiscalía para solicitar que cesaran los contactos. Sin embargo, explicó que las dos mujeres no formalizaron denuncias por separado porque, según su versión, sentían temor ante las supuestas amenazas.

La abogada también señaló que no había recibido notificaciones sobre eventuales medidas adoptadas por la Justicia después de su presentación.

Qué dijo la abogada del denunciante sobre el asesinato de Garavaglia

Tras conocerse el homicidio, Marcela Méndez rechazó cualquier vinculación de su representado con el crimen ocurrido en la Ruta Nacional 38. La letrada aseguró que el joven siempre buscó resolver la situación mediante los canales judiciales y descartó que hubiera intentado tomar represalias contra Garavaglia.

"La víctima tenía la clara convicción de que la Justicia era el único camino. Por eso me extraña que digan que la víctima es sospechosa. Imposible que haya actuado con justicia por mano propia", sostuvo, en referencia a su representado como denunciante del presunto abuso.

Además, manifestó que el joven está dispuesto a colaborar con los investigadores y aportar información sobre dónde se encontraba el día del homicidio, en caso de que sea requerido. Hasta el momento, no se estableció públicamente una relación entre la denuncia por abuso sexual infantil y el asesinato de Garavaglia.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Cosquín, que busca determinar quiénes atacaron al hombre, por qué lo asesinaron y quién incendió la camioneta para intentar borrar las evidencias del crimen.