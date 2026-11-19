Las pistas que permitieron identificar al sospechoso

Uno de los primeros datos incorporados a la causa surgió del testimonio del hijo de Failde, quien contó que su padre había comprado dólares durante el mediodía a un hombre conocido como "Marciano".

Sin embargo, luego apareció otra línea de investigación. Un cambista apodado "El Bujía" señaló a uno de sus empleados como posible responsable del crimen.

Los investigadores también establecieron que los documentos de la víctima habían sido descartados en Morón. A partir del análisis de las cámaras de seguridad, identificaron un Fiat Duna blanco que habría sido utilizado para trasladarlos.

El seguimiento del vehículo permitió llegar hasta Javier Brescia, oriundo de Merlo, quien quedó señalado como el principal sospechoso y finalmente fue detenido.

Qué faltaba en la fábrica y qué secuestró la Policía

Al revisar la metalúrgica, los investigadores detectaron que faltaban dinero de una caja fuerte, el equipo de grabación de las cámaras de seguridad y un arma calibre .380 que pertenecía a Failde.

En el lugar también encontraron una vaina servida de ese mismo calibre. Durante un allanamiento, la Policía secuestró un revólver calibre .32, dinero en efectivo y 71 cheques que permanecían en la caja fuerte. Sin embargo, el arma y el dinero denunciados como robados todavía no fueron recuperados.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar la participación del detenido.