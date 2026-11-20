El fallo deberá resolver una cuestión central: si Álvarez cometió un homicidio intencional, si actuó en legítima defensa o si existió un exceso en esa defensa.

Por qué Pity Álvarez no estará presente durante el veredicto

Pity Álvarez. (Foto: archivo)

El cantante permanece internado desde el 2 de octubre en Solar Colonial, una clínica psiquiátrica ubicada en Castelar, bajo una medida dispuesta por la Justicia civil. Según confirmó su abogado Javier Baños, los jueces rechazaron la posibilidad de trasladarlo hasta el tribunal para escuchar personalmente la sentencia.

La decisión provocó un nuevo cuestionamiento de la defensa, que durante el debate sostuvo que el músico no estaba en condiciones de afrontar el proceso judicial.

“No quieren hacerse cargo de la responsabilidad de sacarlo de la internación, lo cual refuerza el argumento de que no podía estar en juicio”, expresó Baños en declaraciones a Noticias Argentinas. El letrado también cuestionó que el proceso continuara mientras su defendido permanecía bajo internación involuntaria.

Sin embargo, una evaluación del Cuerpo Médico Forense determinó que Álvarez contaba con las capacidades necesarias para comprender y participar en el juicio, lo que permitió que las audiencias continuaran.

Qué pena pidió la Fiscalía para Pity Álvarez

El fiscal Sandro Abraldes solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión por el homicidio de Cristian Díaz y la tenencia ilegal del arma de fuego. Durante su alegato, el representante del Ministerio Público sostuvo que el cantante comprendía la gravedad de sus acciones y rechazó el argumento de la legítima defensa.

Además, pidió que Álvarez sea trasladado a una unidad penitenciaria una vez que finalice su internación psiquiátrica, en caso de recibir una condena.

La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, reclamó una pena menor: 11 años y dos meses de prisión. Los abogados de la familia de la víctima también plantearon la posibilidad de que el músico cumpla la condena bajo arresto domiciliario y pueda acceder a salidas laborales.

Por su parte, los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron la absolución del artista al sostener que actuó para defenderse de una agresión. De manera alternativa, pidieron que se considere la figura de exceso en la legítima defensa.

La defensa pidió que “prime la cordura” antes de la sentencia

En las horas previas al veredicto, Baños insistió en que la Justicia debería contemplar las circunstancias del enfrentamiento y la situación del músico. “Si prima la cordura, no deberían imponer una pena más allá de lo que pidió la querella”, sostuvo el abogado.

También afirmó que, desde su interpretación de los hechos, podría corresponder una condena de cinco años por exceso en la legítima defensa.

La defensa presentó distintos planteos de nulidad y cuestionó las evaluaciones médicas que permitieron la continuidad del juicio. Los abogados anticiparon que podrían recurrir a instancias superiores si consideran que el fallo vulnera los derechos de su defendido.

Cómo fue el crimen de Cristian “Gringo” Díaz en Villa Lugano

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Álvarez mantuvo una discusión con Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, y le disparó cuatro veces con un arma de fuego. La víctima murió como consecuencia de las heridas.

Después del episodio, el músico abandonó el lugar y se entregó a la Policía al día siguiente. En aquel momento reconoció públicamente haber efectuado los disparos y sostuvo que había actuado porque sentía que su vida estaba en peligro.

Durante su declaración en el juicio, el pasado 2 de noviembre, volvió a plantear esa versión. “Me vi acorralado y tenía el arma en el bolsillo”, afirmó ante los jueces. También pidió disculpas a la familia de Díaz.

La defensa sostiene que el músico reaccionó frente a una agresión, mientras que la Fiscalía considera que disparó con intención de matar.

Un juicio marcado por las internaciones y las polémicas

El debate oral comenzó el 10 de agosto de 2026 y estuvo atravesado por distintos episodios relacionados con la situación de salud del acusado. En varias audiencias, Álvarez tuvo dificultades para mantenerse despierto y sus abogados reclamaron evaluaciones médicas para determinar si podía continuar participando.

Durante septiembre fue internado en el Hospital Tornú y posteriormente trasladado a la clínica de Castelar.

Otro episodio se produjo después de su declaración del 2 de noviembre. Un control realizado en la institución donde permanece internado arrojó un resultado positivo para cocaína. Según los informes incorporados a una denuncia, el músico manifestó que había recibido la sustancia durante su traslado a Tribunales.

El fiscal Abraldes solicitó que se investigara quién pudo haberle suministrado la droga y en qué circunstancias.

Qué puede pasar con Pity Álvarez después del veredicto

La decisión judicial podría derivar en distintos escenarios. Si el tribunal considera probado el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, podría imponer una pena de prisión, cuya duración dependerá de la valoración de los hechos y de las circunstancias del caso.

Si acepta el planteo de legítima defensa, podría absolver al cantante. También existe la posibilidad de que los jueces consideren que hubo un exceso en la defensa y apliquen una calificación penal diferente.

Otro aspecto será el lugar donde Álvarez debería cumplir una eventual condena. Actualmente, su internación depende de una resolución de la Justicia civil, por lo que cualquier modificación de su situación deberá contemplar las evaluaciones médicas y las decisiones judiciales correspondientes.

También deberá computarse el tiempo que el músico permaneció privado de su libertad de manera preventiva, estimado en aproximadamente tres años y ocho meses.