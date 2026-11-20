“Primero, el monto es muy cercano al mínimo de la calificación legal que sostuvo la Fiscalía, incluso dispuso una pena por abajo de lo que había pedido la querella y el arresto domiciliario nos da una tranquilidad enorme para poder seguir transitando el resto de las instancias”, dijo.

(Foto: captura de pantalla)

En ese sentido, el letrado agregó que, aunque no comparte la calificación adoptada, considera adecuada la decisión judicial: “Nos parece excesivo la calificación legal, pero nos ha parecido muy prudente y muy medita”.

Baños también explicó que Álvarez permanece internado por disposición de la Justicia y que la defensa tiene cinco días para informar un domicilio donde pueda cumplir el arresto domiciliario. “Está internado con una internación forzosa dispuesta por el juego civil. Nos intimaron por cinco días para que propongamos un domicilio”.

Por último, el abogado remarcó que la condena todavía no está firme y que el proceso judicial continuará. “El proceso recién empieza. El único título jurídico válido que se puede exhibir para legitimar una rotura del principio de inocencia es una sentencia condenatoria firme. Estamos lejísimos de que haya una sentencia firme”.

Sobre la posibilidad de evitar una cárcel común, Baños expresó que “es la mejor noticia que podíamos tener en el día, es fantástico”.

Por qué el tribunal concedió la prisión domiciliaria

Al referirse a los motivos por los que Álvarez podrá cumplir la condena bajo prisión domiciliaria, el abogado señaló que la decisión estuvo vinculada principalmente con su estado de salud.

En declaraciones a A24, sostuvo que la condena es parte por “el estado de salud (del cantante). Otra parte no menor también, yo creo que habrá tenido en cuenta el tribunal la propia solicitud de la víctima de la querella, representada por los querellantes, por el doctor (Fabián) Améndola y (Fernando) Burlando, pero fundamentalmente por esta circunstancia”, explicó.

Por otra parte, Baños estimó que el músico lleva aproximadamente cinco años detenido y señaló que ese período deberá computarse en el cumplimiento de la pena. “Cinco años aproximadamente, y hay que empezar a descontar de ahí”, indicó.

Cómo fue el crimen de Cristian “Gringo” Díaz en Villa Lugano

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Álvarez mantuvo una discusión con Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, y le disparó cuatro veces con un arma de fuego. La víctima murió como consecuencia de las heridas.

Después del episodio, el músico abandonó el lugar y se entregó a la Policía al día siguiente. En aquel momento reconoció públicamente haber efectuado los disparos y sostuvo que había actuado porque sentía que su vida estaba en peligro.

Durante su declaración en el juicio, el pasado 2 de noviembre, volvió a plantear esa versión. “Me vi acorralado y tenía el arma en el bolsillo”, afirmó ante los jueces. También pidió disculpas a la familia de Díaz.

El fiscal Sandro Abraldes había solicitado una condena de 18 años y seis meses de prisión por el homicidio de Cristian Díaz. (Foto: archivo)

Los distintos pedidos de condena

El fiscal Sandro Abraldes había solicitado una condena de 18 años y seis meses de prisión por el homicidio de Cristian Díaz y la tenencia ilegal del arma de fuego. Durante su alegato, el representante del Ministerio Público había sostenido que el cantante comprendía la gravedad de sus acciones y había rechazado el argumento de la legítima defensa.

La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, había reclamado una pena menor: 11 años y dos meses de prisión. Los abogados de la familia de la víctima también habían planteado la posibilidad de que el músico cumpliese la condena bajo arresto domiciliario y pudiese acceder a salidas laborales.

Por su parte, los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro habían solicitado la absolución del artista al sostener que actuó para defenderse de una agresión. De manera alternativa, habían pedido que se considere la figura de exceso en la legítima defensa.