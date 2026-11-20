En cuanto a las edades, 28 de los afectados eran menores y siete mayores. La mayoría pudo recibir atención en la propia escuela, mientras que dos personas necesitaron ser derivadas al Hospital Durand debido a la complejidad de sus cuadros.

El servicio de emergencias desplegó diez móviles para atender a las personas afectadas. (Foto: redes)

En el operativo también participaron efectivos de Bomberos y personal de Tránsito de la Ciudad. La investigación quedó a cargo del fiscal Santiago Lipera, titular de la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste).

Un antecedente reciente en el mismo establecimiento

El episodio de este viernes tiene un antecedente cercano. El 29 de octubre pasado, otras 19 personas resultaron intoxicadas por la inhalación de gas pimienta dentro de la misma Escuela Normal Superior N.º 4.

En aquella oportunidad, entre los afectados había 13 menores de edad. Además, una mujer debió ser trasladada a un centro de salud porque presentaba náuseas y vómitos.