Giro en la causa por la muerte de Liam Payne: la última decisión de la Justicia
La causa por la muerte del cantante británico Liam Payne en un hotel de Palermo sumó un nuevo capítulo judicial en las últimas horas, en medio de una investigación que busca determinar qué ocurrió en sus momentos finales.
Giro en la causa por la muerte de Liam Payne. (Foto: archivo)
La causa por la muerte de Liam Payne sumó un giro clave. La Justicia porteña decidió excarcelar a los dos principales acusados de haberle suministrado drogas al cantante británico antes de su caída fatal en un hotel de Palermo. Se trata de Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, quienes estaban imputados por entrega de estupefacientes y cumplían prisión domiciliaria.
La audiencia la encabezó la jueza Karina Andrade, que está al frente del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de CABA, y tuvo lugar el miércoles, cuando se solicitó la excarcelación del ex camarero y ex empleado del Hotel CasaSur.
Liam Payne: un cambio clave en la causa
La decisión se tomó luego de un extenso conflicto judicial sobre qué fuero debía intervenir. El pasado 11 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió que sea el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 el encargado de juzgar a los dos acusados, bajo la carátula de “entrega/suministro/aplicación o facilitación de estupefacientes s/ conflicto de competencia”.
Así, el expediente quedó en la Justicia de la Ciudad, que ahora avanza con el proceso. La jueza consideró que no existía riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación, por lo que habilitó que ambos acusados transiten el proceso en libertad.
En el caso de Pereyra, además, se evaluó su situación personal: su edad, su historial laboral y la necesidad de trabajar fueron factores que pesaron en la resolución.
Mientras tanto, la defensa de Paiz celebró el fallo: “Recuperó la total libertad”, publicó su abogado en redes sociales.
Qué se les imputa a los acusados
Ambos están acusados de haberle suministrado cocaína a Liam Payne durante su estadía en Buenos Aires. Según la investigación, habrían tenido contacto con el cantante en al menos dos oportunidades cada uno, en momentos previos a su muerte.
Sin embargo, los imputados sostienen otra versión: uno asegura que le regaló la sustancia a su ídolo, mientras que el otro afirma que actuó bajo presión para satisfacer a un cliente VIP.
La noche que terminó en tragedia
El 16 de octubre de 2024, Liam Payne murió tras caer del tercer piso del Hotel CasaSur, ubicado en Costa Rica 6032, en Palermo. La autopsia fue determinante: tenía alcohol, cocaína y sertralina en sangre, lo que lo ubicaba en un estado de alteración de la conciencia y vulnerabilidad extrema.
Los peritos concluyeron que no estaba en condiciones de tomar decisiones plenamente conscientes al momento de la caída.
Ante el trágico final, los investigadores ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad, hablaron con testigos y analizaron chats de celulares secuestrados. En la habitación, además, se encontraron rastros de consumo y signos de descontrol, como una televisión dañada.
El fiscal del caso llevó adelante un trabajo exhaustivo: analizó más de 800 horas de cámaras de seguridad. A partir de ese material, logró identificar a los dos acusados como posibles proveedores de droga durante su estadía. El delito que enfrentan contempla penas de 4 a 15 años de prisión.