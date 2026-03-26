Giro en la causa por la muerte de Liam Payne: la última decisión de la Justicia

En el caso de Pereyra, además, se evaluó su situación personal: su edad, su historial laboral y la necesidad de trabajar fueron factores que pesaron en la resolución.

Mientras tanto, la defensa de Paiz celebró el fallo: “Recuperó la total libertad”, publicó su abogado en redes sociales.

Qué se les imputa a los acusados

Liam Payne hotel Liberaron a los acusados por la muerte de Liam Payne. (Foto: archivo)

Ambos están acusados de haberle suministrado cocaína a Liam Payne durante su estadía en Buenos Aires. Según la investigación, habrían tenido contacto con el cantante en al menos dos oportunidades cada uno, en momentos previos a su muerte.

Sin embargo, los imputados sostienen otra versión: uno asegura que le regaló la sustancia a su ídolo, mientras que el otro afirma que actuó bajo presión para satisfacer a un cliente VIP.

La noche que terminó en tragedia

Liam Payne - cámara de seguridad del hotel.jpg El 16 de octubre de 2024, Liam Payne murió tras caer del tercer piso del Hotel CasaSur. (Foto: archivo)

El 16 de octubre de 2024, Liam Payne murió tras caer del tercer piso del Hotel CasaSur, ubicado en Costa Rica 6032, en Palermo. La autopsia fue determinante: tenía alcohol, cocaína y sertralina en sangre, lo que lo ubicaba en un estado de alteración de la conciencia y vulnerabilidad extrema.

Los peritos concluyeron que no estaba en condiciones de tomar decisiones plenamente conscientes al momento de la caída.

Ante el trágico final, los investigadores ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad, hablaron con testigos y analizaron chats de celulares secuestrados. En la habitación, además, se encontraron rastros de consumo y signos de descontrol, como una televisión dañada.

El fiscal del caso llevó adelante un trabajo exhaustivo: analizó más de 800 horas de cámaras de seguridad. A partir de ese material, logró identificar a los dos acusados como posibles proveedores de droga durante su estadía. El delito que enfrentan contempla penas de 4 a 15 años de prisión.