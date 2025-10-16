A24.com

Liam Payne: aparecieron fotos inéditas que reabren el misterio a un año de su muerte

En Puro Show contaron que se conocieron imágenes inéditas de la muerte de Liam Payne y el caso vuelve a cobrar relevancia.

16 oct 2025, 13:00
A un año de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, la conmoción por lo sucedido en Buenos Aires sigue latente entre sus seguidores. En este contexto, el diario británico The Sun difundió dos fotografías inéditas que habrían sido tomadas pocas horas antes del episodio que terminó con su vida durante su estadía en la capital argentina. Las imágenes, replicadas en el programa Puro show, despertaron interés inmediato entre fans y medios internacionales por el valor testimonial que representan dentro de las circunstancias que rodearon aquel día.

En las postales publicadas puede verse a Payne en el lobby del hotel donde se encontraba alojado. Según lo que trascendió, estaba solo y utilizando su computadora portátil, sin acompañantes visibles alrededor. La escena llamó la atención porque se vincula con versiones que circulaban desde el momento mismo del hecho, especialmente sobre cómo transcurrieron sus últimas horas en la ciudad. El material llegó luego de meses de especulaciones y teorías formuladas en redes sociales por fanáticos que intentan reconstruir lo ocurrido.

La difusión de las imágenes también motivó que se retomaran comentarios sobre las horas previas al deceso del artista. Al respecto, Pampito recordó: “De esta imagen se había hablado mucho, porque se decía que él había estado en el lobby tirado con la computadora y que ahí comenzó el conflicto”. La mención remite a los rumores que vinculaban posibles discusiones o situaciones previas que habrían tenido lugar en ese mismo espacio del hotel.

La reacción de los admiradores del cantante no se hizo esperar. Desde el momento de su fallecimiento, los fans mantienen en pie un pequeño santuario frente al hotel Casa Sur Palermo, donde plantaron cartas, dejaron flores y colocaron fotografías como forma de homenaje permanente. Ese árbol se convirtió en un punto de reunión simbólico cada vez que se evocan momentos significativos de su carrera o se recuerda el aniversario de su muerte. Con la aparición de estas nuevas imágenes, muchos seguidores expresaron emociones encontradas: sorpresa, tristeza y una renovada necesidad de mantener vivo el recuerdo del artista que marcó a toda una generación.

¿En qué circunstancias se dio la muerte de Liam Payne?

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, durante su estadía en el hotel CasaSur Palermo. El cantante cayó desde el balcón del tercer piso del edificio y, cuando llegaron los servicios de emergencia, constataron que había fallecido a causa de un traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones provocadas por el impacto. Estaba alojado en Argentina por motivos personales y, según testigos y registros del lugar, había pasado parte del día dentro del hotel.

La autopsia determinó que en su organismo había alcohol, cocaína y psicofármacos, lo que alimentó varias hipótesis sobre su estado previo al hecho. En la habitación se encontraron medicamentos y objetos dañados, aunque las pericias iniciales no hallaron indicios de una pelea ni participación directa de terceros en el momento de la caída. La investigación sigue abierta y busca establecer si hubo responsabilidades por suministro de drogas o abandono de persona.

     

 

