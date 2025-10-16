Liam Payne: aparecieron fotos inéditas que reabren el misterio a un año de su muerte

Embed

¿En qué circunstancias se dio la muerte de Liam Payne?

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, durante su estadía en el hotel CasaSur Palermo. El cantante cayó desde el balcón del tercer piso del edificio y, cuando llegaron los servicios de emergencia, constataron que había fallecido a causa de un traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones provocadas por el impacto. Estaba alojado en Argentina por motivos personales y, según testigos y registros del lugar, había pasado parte del día dentro del hotel.

La autopsia determinó que en su organismo había alcohol, cocaína y psicofármacos, lo que alimentó varias hipótesis sobre su estado previo al hecho. En la habitación se encontraron medicamentos y objetos dañados, aunque las pericias iniciales no hallaron indicios de una pelea ni participación directa de terceros en el momento de la caída. La investigación sigue abierta y busca establecer si hubo responsabilidades por suministro de drogas o abandono de persona.