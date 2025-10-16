Liam Payne: aparecieron fotos inéditas que reabren el misterio a un año de su muerte

A un año de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, la conmoción por lo sucedido en Buenos Aires sigue latente entre sus seguidores. En este contexto, el diario británico The Sun difundió dos fotografías inéditas que habrían sido tomadas pocas horas antes del episodio que terminó con su vida durante su estadía en la capital argentina. Las imágenes, replicadas en el programa Puro show, despertaron interés inmediato entre fans y medios internacionales por el valor testimonial que representan dentro de las circunstancias que rodearon aquel día.