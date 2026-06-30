Thomas Müller destrozó a Alemania por el fracaso mundialista y llenó de elogios a Paraguay

Cómo fue la fuerte crítica de Thomas Müller al presente del fútbol de Alemania
Para el exjugador de la selección germana, este resultado no se trata de un hecho aislado, sino de la continuidad de una marcada crisis futbolística en los torneos ecuménicos. Alemania sumó un nuevo fracaso mundialista, ya que, luego del título conseguido en 2014, nunca volvió a competir en las instancias decisivas: en Rusia 2018 quedó eliminada sorpresivamente en la fase de grupos, al igual que en la edición de Qatar 2022, certamen que finalizó con la consagración de la Selección Argentina.
Respecto al flojo planteo en Norteamérica, Müller concluyó con extrema dureza: “Alemania ha parecido lenta, predecible y completamente falta de urgencia. Si este es el nivel que estamos produciendo, entonces no merecemos estar hablando de ganar la Copa Mundial”.
Contra quién y cuándo juega Paraguay los octavos de final del Mundial 2026
La agenda de los playoffs marcha a paso firme y el combinado guaraní ya tiene definidos sus posibles horizontes en el cuadro de eliminación directa:
-
Próximo rival: Paraguay ya se prepara para el duelo de octavos de final, en el que enfrentará al ganador del cruce entre Francia y Suecia.
-
El gran objetivo: Con el envión anímico de haber sacado de competencia a una potencia continental, los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán igualar su mejor participación en una Copa del Mundo: los cuartos de final alcanzados en Sudáfrica 2010, un hito histórico que vuelve a encender la ilusión de todo el pueblo paraguayo.