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Thomas Müller destrozó a Alemania por el fracaso mundialista y llenó de elogios a Paraguay

El histórico futbolista de 36 años, campeón del mundo en 2014, rompió el silencio luego del impactante batacazo en los dieciseisavos de final. ¿Qué dijo?

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Thomas Müller destrozó a Alemania por el fracaso mundialista y llenó de elogios a Paraguay

El histórico triunfo de la Albirroja sigue generando fuertes réplicas en los principales portales deportivos del planeta. La selección de Paraguay hizo historia en el Mundial tras eliminar en los penales a Alemania, cuatro veces ganadora del certamen ecuménico, marcando el primer gran batacazo de los playoffs en territorio norteamericano. Tras consumarse el resultado, Thomas Müller, campeón del mundo con los teutones en la edición de Brasil 2014, llenó de elogios al combinado del argentino Gustavo Alfaro y destrozó a los dirigidos por Julian Nagelsmann.

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Bounou y Gill, los arqueros de Marruecos y Paraguay. Héroes en la histórica eliminación de Países Bajos y Alemania. (Foto: A24.com/Reuters)

El experimentado futbolista de 36 años expuso con crudeza el flojo desempeño de sus compatriotas en una llave donde llegaban con la clara chapa de candidatos. “Esto es vergonzoso. Alemania nunca debería estar dependiendo de la prórroga para salvarse en un partido como este. El rendimiento ha estado muy por debajo del nivel esperado en una Copa Mundial", sentenció Müller de forma lapidaria respecto a las marcadas falencias que exhibió el elenco europeo.

Qué dijo Thomas Müller sobre el rendimiento de Paraguay en el Mundial 2026

A pesar de su evidente malestar con el equipo de su país, el atacante se tomó el tiempo para reconocer los méritos tácticos y actitudinales de la escuadra sudamericana, que selló una clasificación histórica a los octavos de final en lo que significa su regreso absoluto a la máxima competencia de la FIFA luego de ausentarse durante tres ediciones consecutivas.

Müller no escatimó en adjetivos positivos para describir la entrega de sus rivales en el Boston Stadium: "Crédito a Paraguay, han luchado por cada balón, han defendido con un corazón increíble. Han hecho que Alemania parezca ordinaria", analizó el referente bávaro, valorando la enorme solidez impuesta por el esquema de Alfaro para contrarrestar la jerarquía individual teutona.

Cómo fue la fuerte crítica de Thomas Müller al presente del fútbol de Alemania

Para el exjugador de la selección germana, este resultado no se trata de un hecho aislado, sino de la continuidad de una marcada crisis futbolística en los torneos ecuménicos. Alemania sumó un nuevo fracaso mundialista, ya que, luego del título conseguido en 2014, nunca volvió a competir en las instancias decisivas: en Rusia 2018 quedó eliminada sorpresivamente en la fase de grupos, al igual que en la edición de Qatar 2022, certamen que finalizó con la consagración de la Selección Argentina.

Respecto al flojo planteo en Norteamérica, Müller concluyó con extrema dureza: “Alemania ha parecido lenta, predecible y completamente falta de urgencia. Si este es el nivel que estamos produciendo, entonces no merecemos estar hablando de ganar la Copa Mundial”.

Contra quién y cuándo juega Paraguay los octavos de final del Mundial 2026

La agenda de los playoffs marcha a paso firme y el combinado guaraní ya tiene definidos sus posibles horizontes en el cuadro de eliminación directa:

  • Próximo rival: Paraguay ya se prepara para el duelo de octavos de final, en el que enfrentará al ganador del cruce entre Francia y Suecia.

  • El gran objetivo: Con el envión anímico de haber sacado de competencia a una potencia continental, los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán igualar su mejor participación en una Copa del Mundo: los cuartos de final alcanzados en Sudáfrica 2010, un hito histórico que vuelve a encender la ilusión de todo el pueblo paraguayo.

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