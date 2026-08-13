El explosivo chisme que revelaron en el programa de Moria y tiene a Nicole Neumann como protagonista: “Todos lo vieron”

Ante ese recuerdo de la conductora, Nazarena Di Serio tomó la palabra y sumó otro picante dato de la época sobre la relación entre la modelo y el exdiputado.

“Vamos al año 2017-2018 cuando era la pareja y el lío Nicole con Cubero. Se acuerdan de la foto que había salido de Facundo Moyano en un boliche de Palermo con una chica, siéndole infiel a Nicole, que ahí había saltado todo", comentó la panelista.

Y cerró picante: "Él las hace cornudas porque va en un boliche a donde lo ven todos… engañándola a Nicole. Les encanta mostrar que le son infieles a grandes mujeres”.

La picante confesión de Moria Casán en la mesa de Mirtha Legrand

Moria Casán descolocó a todos en la mesa de Mirtha Legrand de sábado por la noche al contar su máximo secreto para una piel perfecta ante el elogio de Chiquita.

"Estoy mirando tu piel. ¡Qué piel que tenés!", le dijo la conductora. Y la One sin ningún tipo de filtro no dudó en revelar el particular tratamiento que utiliza para cuidar su rostro: "Te dije que me pongo esperma de salmón".

Lejos de terminar ahí, la diva decidió ir un paso más allá y le ofreció a Mirtha probar el tratamiento con esa propuesta. Entre risas, la conductora descartó rápidamente la invitación con un escueto "No, no", dejando en claro que por ahora no piensa incorporar el llamativo tratamiento a su rutina de belleza.

Moria Casán aprovechó entonces para recordar que la conductora lleva años destacando su piel: "Ella me felicitó, me llamó a mi casa y me felicitó por la piel", cerró la One en medio de un intercambio de piropos entre ambas.