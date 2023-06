Habló el abogado de César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: "Lo cagó hasta el cura"

Embed

"Lo veo a César muy perdido. Al no tener comunicación por TV, ni celulares, no sabe lo que está pasando. Tal vez habla con su hermana y un primo, quienes lo van a visitar, pero conmigo no habla mucho", reveló Ozuna.

Y agregó: "Ayer fue mi reunión más larga con él, de las tres que tuvimos, y le comenté que declararon Obregón, Fabiana González, Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Pero no me dijo nada, solo me dijo ‘ah, bueno’ y nada más".

"Hoy le diría a César que le van a dar perpetua. Yo ya se lo que va a pasar. Hay una presión social muy fuerte", indicó Ozuna.

En tanto, comentó que sus honorarios los paga la familia Sena y que hasta el momento solo le dieron un adelanto. "Después arreglaremos bien el tema de los honorarios", afirmó.

"Yo calculo que algo debe saber, pero hasta ahora no me dijo nada", sugirió Osuna a la prensa, sobre su hasta ahora fallido ida y vuelta con César sobre la desaparición de su ex pareja, que fue vista por última vez el 2 de junio, cuando entraban juntos a la casa de los Sena.

"Lo cagó el primer abogado, lo cagó hasta el cura. Por eso, yo hasta ahora me limitó a informarle sobre el expediente", amplió el letrado.

El abogado de César Sena adelantó que no va a declarar

Asimismo, Ozuna aclaró que César "por ahora no va a declarar nada" y que están "esperando que la fiscalía junte algo en concreto" porque -consideró- "hay indicios y presunciones".

"El Ministerio Público Fiscal tiene pocas pruebas. Hasta ahora seguirá buscando. Cada uno da su versión de los hechos. Veremos al final del camino qué hay de concreto", agregó.

Insistió en que no "tiene idea" sobre lo que pasó con Cecilia porque César no le dijo "nada" y ni siquiera le dijo "si él va a colaborar, si sabe algo o no".

Al ser consultado sobre la responsabilidad de César en el femicidio, Ozuna se limitó a decir: "No soy quién para juzgarlo. Yo lo defiendo con lo que hay en el expediente. Yo no le pregunto, yo defiendo. Le informé de lo que hay en el expediente para que él sepa dónde está parado en la causa y él después me dirá más adelante lo que él considere".

Por otra parte, se quejó de la "presión social" que hay sobre el caso. Y lo relacionó con los días en que se realizaron diversos allanamientos. "Acá los fines de semanas, los feriados largos, no se trabaja. Y ahora se trabajó por la presión social. Todos los días nos están notificando de algo", cuestionó.