"Hacele multa ahora, por pelotudo": polémica discusión con un policía en un control de tránsito

Al empalmar con la autopista, un control de la Policía Caminera lo paró y le exigió el carnet de conducir. Al presentar la versión digital del documento, los oficiales dijeron que no tenía validez.

A partir de ahí comenzó una discusión que aumentó en intensidad cuando uno de los efectivos policiales recibió el audio de un supuesto superior, en el que insultaba al conductor.

Embed

"Que averigüen en el Tribunal de Faltas si tiene alguna duda. Hacele multa ahora, por pelotudo", se escuchó en la filmación del sujeto que manejaba el auto.

Al oír la frase, el conductor exigió la identificación de quien lo insultó y de los oficiales que realizaban el control.

Después del mal trago, el hombre comprobó que la validez del formato digital del documento rige en todo el país menos en la provincia. "Al final no me pusieron la multa ni me pasó a buscar nadie. Se dieron cuenta que estaban en falta", relató en declaraciones a la prensa local.