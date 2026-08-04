Tuli Acosta habló luego de ser acusada de tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui: "Confiaba en que..."

Además, tuvo palabras de respeto hacia La Joaqui y aseguró que no quiere que continúen circulando versiones que puedan afectarla en un momento delicado. “Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas ”, expresó.

“Nosotras sabemos cómo son las cosas, no existe ninguna historia detrás de todo esto, que no sea la de ellos, pero me pareció importante también dar mi opinión y aclarar lo que sea necesario para que dejen de inventar cualquier cosa”, sostuvo.

Por último, la influencer dejó un pedido para ponerle un punto final a los rumores y mantenerse al margen del conflicto: “Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto. Lo único que consiguen es hacer todavía más doloroso un momento que ya de por sí es difícil ”.

Qué le regaló Luck Ra a La Joaqui antes de la separación

La relación entre La Joaqui y Luck Ra llegó a su fin después de dos años juntos. La separación fue confirmada la semana pasada por la propia cantante, quien reveló que fue el artista cordobés quien decidió terminar el vínculo y seguir caminos separados.

La ruptura generó repercusión entre sus seguidores, sobre todo por las versiones que comenzaron a circular sobre una posible infidelidad y un supuesto acercamiento entre el cordobés y Tuli Acosta, su íntima amiga.

En medio de los rumores, volvió a aparecer un gesto que el cantante había tenido con su entonces pareja antes de comunicarle su decisión. Los fanáticos recuperaron un video publicado por el artosta en TikTok donde mostraba el regalo que le había preparado: un peluche de Stitch acompañado por un ramo de rosas blancas y azules.

Junto a las imágenes, el artista había escrito una frase que, luego de la separación, llamó la atención de los usuarios: “Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”.