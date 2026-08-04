A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Hartazgo

Tuli Acosta habló luego de ser acusada de tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui: "Confiaba en que..."

Tuli Acosta rompió el silencio en sus redes sociales luego de que su nombre fuera señalado como una supuesta tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui.

4 ago 2026, 18:51
Banner seguínos en google Primicias Ya
Tuli Acosta habló luego de ser acusada de tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui: Confiaba en que...

Tuli Acosta habló luego de ser acusada de tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui: "Confiaba en que..."

Tuli Acosta habló luego de ser acusada de tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui: Confiaba en que...

Tuli Acosta habló luego de ser acusada de tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui: "Confiaba en que..."

Tuli Acosta decidió hablar públicamente luego de las versiones que comenzaron a vincularla con la separación de Luck Ra y La Joaqui. La influencer utilizó sus redes sociales para realizar un contundente descargo y desmentir los rumores que la señalaban como una supuesta tercera en discordia en la relación.

En LAM (América TV), Pepe Ochoa fue contundente al señalar que la ruptura se habría producido luego de que la cantante de RKT se enterara de esta supuesta historia oculta. Según relató, la bailarina le habría contado la situación a su peluquero y este, a su vez, a su novio, quien es muy amigo de La Joaqui. A partir de allí, se habría desatado el conflicto.

Leé también

Salió a la luz cómo La Joaqui descubrió la supuesta infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta

salio a la luz como la joaqui descubrio la supuesta infidelidad de luck ra con tuli acosta

No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente ”, comenzó escribiendo Tuli en su publicación.

Luego, hizo referencia al vínculo que mantiene con el cordobés y negó cualquier tipo de relación sentimental entre ellos: “Pero como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así”.

Además, tuvo palabras de respeto hacia La Joaqui y aseguró que no quiere que continúen circulando versiones que puedan afectarla en un momento delicado. “Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas ”, expresó.

Nosotras sabemos cómo son las cosas, no existe ninguna historia detrás de todo esto, que no sea la de ellos, pero me pareció importante también dar mi opinión y aclarar lo que sea necesario para que dejen de inventar cualquier cosa, sostuvo.

Por último, la influencer dejó un pedido para ponerle un punto final a los rumores y mantenerse al margen del conflicto: “Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto. Lo único que consiguen es hacer todavía más doloroso un momento que ya de por sí es difícil ”.

Qué le regaló Luck Ra a La Joaqui antes de la separación

La relación entre La Joaqui y Luck Ra llegó a su fin después de dos años juntos. La separación fue confirmada la semana pasada por la propia cantante, quien reveló que fue el artista cordobés quien decidió terminar el vínculo y seguir caminos separados.

La ruptura generó repercusión entre sus seguidores, sobre todo por las versiones que comenzaron a circular sobre una posible infidelidad y un supuesto acercamiento entre el cordobés y Tuli Acosta, su íntima amiga.

En medio de los rumores, volvió a aparecer un gesto que el cantante había tenido con su entonces pareja antes de comunicarle su decisión. Los fanáticos recuperaron un video publicado por el artosta en TikTok donde mostraba el regalo que le había preparado: un peluche de Stitch acompañado por un ramo de rosas blancas y azules.

Junto a las imágenes, el artista había escrito una frase que, luego de la separación, llamó la atención de los usuarios: “Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tuli Acosta Luck Ra La Joaqui

Lo más visto