La inesperada reacción de Eva Bargiela al ser consultada por la detención de su ex, Facundo Moyano

La historia de amor entre ambos llegó a su fin en 2023, luego de que Moyano anunciara públicamente y de manera unilateral que la pareja se había separado. A partir de entonces comenzaron un proceso de divorcio que se extendió durante dos años, atravesado por varias mediaciones que no prosperaron. A mediados de 2025 firmaron el divorcio. Tiempo después, Bargiela reconstruyó su vida sentimental junto a Gianluca Simeone, con quien oficializó su relación y actualmente comparte la crianza de su hijo.

Quién es Candela Arizaga, la modelo que protagonizó el confuso episodio que terminó con Facundo Moyano detenido

Mientras la Justicia avanza en la causa que involucra a Facundo Moyano -detenido tras el confuso episodio ocurrido en la madrugada del martes-, otro nombre comenzó a ocupar un lugar central en la investigación: el de Candela Arizaga. La modelo e influencer quedó bajo la mirada pública luego de que su identidad se hiciera conocida en distintos medios.

Con tan solo 23 años, Arizaga construyó un recorrido ligado al mundo de la moda, las redes sociales y la creación de contenido digital. En los últimos tiempos logró instalarse en el ambiente mediático no solo por su trabajo, sino también por los romances y rumores que la vincularon con figuras del espectáculo y del deporte.

Nacida en Rosario, decidió mudarse a Buenos Aires para potenciar su carrera como modelo. Allí participó en campañas publicitarias y tuvo una etapa como promotora del Turismo Carretera (TC). Al mismo tiempo, consolidó su presencia en plataformas digitales, donde reúne más de 300 mil seguidores en Instagram, atentos a sus publicaciones sobre viajes, tendencias y momentos de su vida personal.

El nombre de Candela Arizaga alcanzó mayor notoriedad en 2024, cuando confirmó su relación con L-Gante. En ese entonces, el cantante atravesaba idas y vueltas con Wanda Nara, situación que generó un fuerte impacto mediático.

Sin embargo, el vínculo con la modelo se terminó a los pocos meses, en medio de versiones que hablaban de conflictos relacionados con la mediática. Más adelante, volvió a ser noticia por rumores que la asociaban con Enzo Fernández. Las especulaciones surgieron tras coincidir en Londres, mientras el futbolista de la Selección Argentina atravesaba su separación de Valentina Cervantes. Pese a los comentarios que circularon, ninguno de los dos confirmó públicamente una relación.