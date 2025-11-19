Hallazgo increíble: en Misiones comen madera para alimentarse

Lejos de la explotación indiscriminada, el proyecto se sostiene bajo un fuerte compromiso ambiental: solo se utilizan árboles caídos, preservando la selva misionera y reforzando la idea de que se trata de un recurso sustentable y de valor cultural.

Lo que en su origen era apenas una curiosidad de la selva hoy es un ícono gastronómico local. La madera comestible de Misiones no solo sorprende por su rareza, sino también por su capacidad de unir tradición, ciencia y creatividad culinaria en un producto único en el mundo.

Embed

La historia detrás de la madera comestible de Misiones

El hallazgo de que en Misiones se come madera no es parte de un mito urbano ni una extravagancia pasajera: se trata de una tradición científica y gastronómica única en el mundo. El producto estrella es el yacaratiá, un árbol nativo de la selva misionera cuya madera, tras un proceso especial, se vuelve apta para el consumo humano. Esta transformación no es casualidad, sino el resultado de décadas de investigación iniciadas por el ingeniero forestal Roberto Félix Pascutti, quien descubrió el potencial alimenticio del árbol y desarrolló un método seguro para trabajarlo.

Hoy, su hija Vanina Pascutti continúa con el legado familiar y dirige la pyme que produce alfajores, bombones, mermeladas y hasta tablas dulces elaboradas íntegramente con este material. El proceso, que dura varios días, implica un tratamiento controlado que elimina toxinas naturales y ablanda la fibra hasta darle textura de fruta cocida. El sabor sorprende a quienes lo prueban por primera vez: muchos lo comparan con la pera, el durazno o la nuez.

Además de su valor gastronómico, la madera comestible se vincula con un modelo sustentable. Solo se utilizan árboles caídos de manera natural, lo que convierte al proyecto en una forma innovadora de aprovechar los recursos del monte sin dañarlo.