Policiales
Misiones
Investigación

Desesperada búsqueda: dos hermanas con retraso madurativo desaparecieron sin dejar rastro

Las jóvenes salieron de su casa el domingo y no volvieron. La Policía activó un operativo de rastrillaje y trabaja contra reloj junto a la familia para encontrarlas.

Desesperada búsqueda en Misiones: dos hermanas con retraso madurativo desaparecieron sin dejar rastro

Desesperada búsqueda en Misiones: dos hermanas con retraso madurativo desaparecieron sin dejar rastro

La policía de Misiones continúa con un amplio operativo para dar con el paradero de Daniela Rocío, de 20 años, y Verónica Itatí García Smaniotto, de 22, quienes no regresaron a su hogar luego de salir el domingo por la tarde en la localidad de Bonpland. La denuncia fue presentada por su madre, una mujer de 36 años, en la Comisaría local.

Ambas jóvenes, que poseen retraso madurativo, se ausentaron de la vivienda familiar ubicada sobre la calle "Los Italianos" y desde entonces no se tuvo más información sobre su ubicación. La familia advirtió que no era habitual que pasaran tantas horas fuera de la casa sin avisar.

busqueda misiones

Las dos hermanas llevaban mochilas identificadas con sus nombres cuando salieron. Las descripciones físicas aportadas por la madre indican que Daniela Rocío es de contextura robusta, tez morena y cabello corto castaño oscuro; mientras que Verónica Itatí es de complexión delgada, tez morena, cabello corto castaño y alrededor de 1,60 metros de altura, ambas con ojos marrones.

Desde la Unidad Regional VI, las autoridades confirmaron que se desplegaron rastrillajes en distintos sectores de la zona urbana, caminos rurales y accesos cercanos, además de entrevistas a vecinos que afirmaron haberlas visto caminando el domingo. “Se trabaja de manera ininterrumpida para localizarlas y asistir a la familia”, señalaron voceros policiales.

Otro caso activo en la provincia: buscan a una mujer desaparecida en Leandro N. Alem

Mientras continúa la búsqueda de las dos jóvenes de Bonpland, la Policía también mantiene abierto otro expediente en la región: el de Teresa María Dos Santos, de 48 años, cuya desaparición fue reportada el 30 de noviembre en la ciudad de Leandro N. Alem.

Según relató su hermano Paulo, no existen registros de cámaras que hayan captado los últimos movimientos de la mujer. Además, remarcan que dejó en su casa objetos personales y medicación que necesita a diario. “Parece que la tierra se la tragó”, expresó el familiar, que junto a otros allegados recorre distintos puntos de la ciudad en busca de pistas.

Aunque los casos están bajo la jurisdicción de la misma Unidad Regional, las autoridades aclararon que no existe ningún vínculo entre ambas desapariciones.

La Policía solicita que cualquier información que pueda ayudar a las investigaciones sea comunicada al 911.

