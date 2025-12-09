Desesperada búsqueda: dos hermanas con retraso madurativo desaparecieron sin dejar rastro

Otro caso activo en la provincia: buscan a una mujer desaparecida en Leandro N. Alem

Mientras continúa la búsqueda de las dos jóvenes de Bonpland, la Policía también mantiene abierto otro expediente en la región: el de Teresa María Dos Santos, de 48 años, cuya desaparición fue reportada el 30 de noviembre en la ciudad de Leandro N. Alem.

Según relató su hermano Paulo, no existen registros de cámaras que hayan captado los últimos movimientos de la mujer. Además, remarcan que dejó en su casa objetos personales y medicación que necesita a diario. “Parece que la tierra se la tragó”, expresó el familiar, que junto a otros allegados recorre distintos puntos de la ciudad en busca de pistas.

Aunque los casos están bajo la jurisdicción de la misma Unidad Regional, las autoridades aclararon que no existe ningún vínculo entre ambas desapariciones.

La Policía solicita que cualquier información que pueda ayudar a las investigaciones sea comunicada al 911.