Se habían separado, ella escuchaba ruidos y descubrió que su ex pareja se escondía en lugar insólito de la casa

Los efectivos encontraron una frazada y zapatillas en el techo de la vivienda. (Foto: archivo)

El hallazgo permitió reconstruir lo que habría ocurrido durante los días posteriores a la separación y explicar los ruidos que la mujer había escuchado sin poder identificar su origen. La situación generó preocupación por la seguridad de la vecina, ya que el hombre habría permanecido en el inmueble sin su consentimiento.

Por qué el hombre habría decidido dormir en el tanque de agua de su expareja

Según trascendió durante las primeras actuaciones, el hombre atravesaba una situación de calle y tampoco podía permanecer en la vivienda de su madre, de donde habría sido expulsado. En ese contexto, habría decidido regresar a la casa de su expareja y utilizar el sector del tanque de agua como refugio nocturno, sin que ella supiera que se encontraba allí.

La mujer comenzó a sospechar de su presencia después de escuchar movimientos durante dos noches consecutivas, lo que finalmente motivó la intervención de las autoridades. Aunque no había presentado inicialmente una denuncia formal, el episodio fue puesto en conocimiento de la Justicia para evaluar posibles riesgos y determinar las medidas correspondientes.

La Justicia intervino y le otorgaron un botón antipánico

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar de Santiago del Estero, que analizó las circunstancias del episodio y la situación de la mujer. La fiscal Silvia Jaime Luna dispuso medidas preventivas para resguardar su integridad y ordenó la instalación de un botón antipánico en su teléfono celular.

Esta herramienta permite emitir una alerta inmediata y solicitar asistencia policial ante una situación de peligro. La decisión judicial busca prevenir nuevos episodios y garantizar que la mujer pueda acceder rápidamente a la intervención de las fuerzas de seguridad si vuelve a sentirse amenazada, aunque, por el momento, no trascendieron otras medidas judiciales contra el hombre.