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Santiago del Estero

Se habían separado, ella escuchaba ruidos y descubrió que su ex pareja se escondía en lugar insólito de la casa

La mujer alertó a la Policía después de escuchar movimientos extraños durante dos noches. Los efectivos encontraron una frazada y zapatillas en el techo de la vivienda.

El hecho ocurrió en el barrio Siglo XXI

El hecho ocurrió en el barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital de Santiago del Estero. (Foto: gentileza Nuevo Diario Web, mejorada con IA).

Una mujer de Santiago del Estero vivió una inquietante situación pocos días después de separarse de su pareja. Durante dos noches consecutivas escuchó ruidos extraños provenientes del techo de su vivienda y comenzó a sospechar que alguien ingresaba a la propiedad sin su autorización y cuando intervino la Policía, descubrieron que su expareja utilizaba el tanque de agua de la casa como refugio para dormir.

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El episodio ocurrió en el barrio Siglo XXI, ubicado en la zona sur de la capital santiagueña, y motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, que dispuso medidas de protección para la mujer. Según informó Nuevo Diario Web, todo comenzó apenas dos días después de la ruptura. La vecina empezó a escuchar movimientos sobre el techo durante la noche y, ante la posibilidad de que se tratara de su expareja, decidió solicitar ayuda policial.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, realizaron una inspección de la parte superior de la vivienda para determinar de dónde provenían los sonidos que habían alertado a la mujer. Durante el procedimiento, los agentes revisaron el sector donde estaba instalado el tanque de agua y encontraron un par de zapatillas negras y una frazada, elementos que llamaron su atención.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, esas pertenencias habrían sido utilizadas por la expareja de la denunciante para acondicionar el lugar y pasar las noches escondido en la propiedad.

Los efectivos encontraron una frazada y zapatillas en el techo de la vivienda. (Foto: archivo)

Los efectivos encontraron una frazada y zapatillas en el techo de la vivienda. (Foto: archivo)

El hallazgo permitió reconstruir lo que habría ocurrido durante los días posteriores a la separación y explicar los ruidos que la mujer había escuchado sin poder identificar su origen. La situación generó preocupación por la seguridad de la vecina, ya que el hombre habría permanecido en el inmueble sin su consentimiento.

Por qué el hombre habría decidido dormir en el tanque de agua de su expareja

Según trascendió durante las primeras actuaciones, el hombre atravesaba una situación de calle y tampoco podía permanecer en la vivienda de su madre, de donde habría sido expulsado. En ese contexto, habría decidido regresar a la casa de su expareja y utilizar el sector del tanque de agua como refugio nocturno, sin que ella supiera que se encontraba allí.

La mujer comenzó a sospechar de su presencia después de escuchar movimientos durante dos noches consecutivas, lo que finalmente motivó la intervención de las autoridades. Aunque no había presentado inicialmente una denuncia formal, el episodio fue puesto en conocimiento de la Justicia para evaluar posibles riesgos y determinar las medidas correspondientes.

La Justicia intervino y le otorgaron un botón antipánico

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar de Santiago del Estero, que analizó las circunstancias del episodio y la situación de la mujer. La fiscal Silvia Jaime Luna dispuso medidas preventivas para resguardar su integridad y ordenó la instalación de un botón antipánico en su teléfono celular.

Esta herramienta permite emitir una alerta inmediata y solicitar asistencia policial ante una situación de peligro. La decisión judicial busca prevenir nuevos episodios y garantizar que la mujer pueda acceder rápidamente a la intervención de las fuerzas de seguridad si vuelve a sentirse amenazada, aunque, por el momento, no trascendieron otras medidas judiciales contra el hombre.

En pocas palabras

  • Insólito hallazgo: Una mujer descubrió a su expareja durmiendo en el tanque de agua de su casa tras escuchar ruidos.
  • Refugio improvisado: El hombre, en situación de calle, usaba el tanque como refugio nocturno tras separarse de la denunciante.
  • Medidas de protección: La Justicia le otorgó a la mujer un botón antipánico y dispuso medidas para resguardar su integridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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