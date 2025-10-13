A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

Barbie Simons mandó al frente a Pampita y expuso un secreto con Luis Miguel que nadie imaginaba

En Los 8 escalones, Barbie Simons expuso a Pampita y contó una anécdota inesperada con Luis Miguel.

13 oct 2025, 20:04
barbie simons, luis miguel, pampita
barbie simons, luis miguel, pampita

Este lunes, en Los 8 escalones (El Trece), Barbie Simons sorprendió a todos al contar una anécdota inesperada sobre Pampita y Luis Miguel. La panelista mandó al frente a la conductora del ciclo de preguntas y respuestas y reveló que el astro mexicano la habría invitado a salir.

Todo comenzó, en el segmento “Años musicales”, cuando Pampita pidió a los participantes que adivinaran el año de la canción “Qué nivel de mujer”, uno de los clásicos del cantante. “Fui muchas veces a verlo en primera fila con Barbie”, recordó la modelo, dando pie a una revelación que nadie esperaba.

Leé también

¿Hubo tensión? El cara a cara de Benjamín Vicuña y Martín Pepa, el novio de Pampita, que sorprendió a todos

¿Hubo tensión? El cara a cara de Benjamín Vicuña y Martín Pepa que sorprendió a todos.

Simons, que estaba como jurado en el programa, no dudó en sumar detalles: “Sí, y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás?”. Y fue más allá: “Te miró, te fichó y te tiró la rosa. Me reacuerdo de ese momento. Lo que me pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo? Te invitó a salir”.

Fiel a su estilo, Carolina Ardohain esquivó el tema con elegancia: “No me acuerdo nada. Soy muy fan de Luismi. Estoy a punto de ir con la vincha que dice ‘Luismi’”, comentó.

Barbie, por su parte, cerró con una frase que dejó a todos con la intriga: “Nunca le voy a perdonar a mi amiga Pampita que no le haya aceptado la invitación a salir a Luis Miguel”.

Embed

¿Qué dijo Pampita sobre la decisión de la China Suárez de dejar de seguirla en las redes?

La China Suárez tomó la decisión de dejar de seguir a Pampita en Instagram, y ese gesto digital no pasó desapercibido. La acción generó sorpresa y especulaciones sobre el vínculo actual entre ambas, reavivando dudas sobre cómo está hoy la relación entre las dos figuras.

Consultada por el programa Intrusos (América TV), Pampita se refirió al tema con total sinceridad y dejó en claro que no entiende el motivo detrás de esa actitud: "No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras, por lo menos de mi parte el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo".

Además, reafirmó su intención de mantener la armonía familiar y evitar cualquier tipo de enfrentamiento: "Hay un lazo acá que siempre va a estar que nuestros hijos son hermanos y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto". "Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará", agregó. Cuando le preguntaron si el conflicto podría estar vinculado a su rol como imagen de una reconocida marca de perfumes, Pampita fue clara: "No creo, trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte".

"No tengo ni idea pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien", reiteró. Antes de cerrar, hizo mención al reciente cumpleaños número 11 de su hijo Benicio, donde estuvieron presentes sus exparejas Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, acompañados por sus actuales novias, Anita Espansandín y Priscila Crivocapich. También estuvo Martín Pepa, actual pareja de Pampita.

"Él (Benicio) es muy feliz de que estemos todos. Todo re normal, siempre me manejo así y ustedes lo saben, priorizamos a los chicos. Todos juntos con sus parejas, todos juntos. Para mí es lo más natural del mundo. Me parece espectacular para los chicos que vean que todos vivimos en armonía y en paz", cerró Pampita.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pampita Luis Miguel Barbie Simons

Lo más visto