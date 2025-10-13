Barbie Simons mandó al frente a Pampita y expuso un secreto con Luis Miguel que nadie imaginaba

Barbie, por su parte, cerró con una frase que dejó a todos con la intriga: “Nunca le voy a perdonar a mi amiga Pampita que no le haya aceptado la invitación a salir a Luis Miguel”.

¿Qué dijo Pampita sobre la decisión de la China Suárez de dejar de seguirla en las redes?

La China Suárez tomó la decisión de dejar de seguir a Pampita en Instagram, y ese gesto digital no pasó desapercibido. La acción generó sorpresa y especulaciones sobre el vínculo actual entre ambas, reavivando dudas sobre cómo está hoy la relación entre las dos figuras.

Consultada por el programa Intrusos (América TV), Pampita se refirió al tema con total sinceridad y dejó en claro que no entiende el motivo detrás de esa actitud: "No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras, por lo menos de mi parte el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo".

Además, reafirmó su intención de mantener la armonía familiar y evitar cualquier tipo de enfrentamiento: "Hay un lazo acá que siempre va a estar que nuestros hijos son hermanos y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto". "Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará", agregó. Cuando le preguntaron si el conflicto podría estar vinculado a su rol como imagen de una reconocida marca de perfumes, Pampita fue clara: "No creo, trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte".

"No tengo ni idea pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien", reiteró. Antes de cerrar, hizo mención al reciente cumpleaños número 11 de su hijo Benicio, donde estuvieron presentes sus exparejas Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, acompañados por sus actuales novias, Anita Espansandín y Priscila Crivocapich. También estuvo Martín Pepa, actual pareja de Pampita.

"Él (Benicio) es muy feliz de que estemos todos. Todo re normal, siempre me manejo así y ustedes lo saben, priorizamos a los chicos. Todos juntos con sus parejas, todos juntos. Para mí es lo más natural del mundo. Me parece espectacular para los chicos que vean que todos vivimos en armonía y en paz", cerró Pampita.