A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LUJOSO

El costoso regalo que Roberto Castillo le hizo a Cinthia Fernández por su cumpleaños

Cinthia Fernández celebró sus 38 años rodeada de sus seres queridos, y en sus redes sociales mostró el increíble regalo que le hizo su novio, Roberto Castillo.

13 oct 2025, 18:52
El costoso regalo que Roberto Castillo le hizo a Cinthia Fernández por su cumpleaños
El costoso regalo que Roberto Castillo le hizo a Cinthia Fernández por su cumpleaños

El costoso regalo que Roberto Castillo le hizo a Cinthia Fernández por su cumpleaños

Cinthia Fernández cumplió el sábado 38 años y lo celebró en la intimidad de su hogar, rodeada de sus seres queridos. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del festejo y mostró el lujoso regalo que le hizo su novio y futuro marido, el abogado Roberto Castillo.

“Mi cumpleaños feliz. Gracias por el regalo de este hermoso día. Agradecida del amor que me rodea, de mi familia y amigos que desactivan mi personalidad grinch de festejarlo. Los amo. ¡¡Gracias por organizar todo, Roberto Castillo, te amo!!”, escribió la mediática. Y agregó: “Adivinen cuánto cumple la vieja”.

Leé también

Cinthia Fernández agranda la familia a los 36: el video del anuncio que hizo llorar a sus hijas

cinthia fernandez agranda la familia a los 36: el video del anuncio que hizo llorar a sus hijas

En las fotos se puede ver que disfrutaron de una variedad de pizzas, postres frescos y coloridos tragos. La torta con buttercream fue uno de los detalles más destacados: en tono beige, decorada con perlas, una corona y una bengala a juego.

El regalo de Castillo no pasó desapercibido. El abogado sorprendió a Cinthia con joyas de una reconocida marca internacional: un par de aros y una cadena de oro con un dije.

Entre los invitados estuvieron sus hijas, Charis, Bella y Francesca, así como también las hijas de Roberto: Olivia y Helena —fruto de su relación con Daniela Vera Fontana— y Pilar, de una pareja anterior. Una celebración cálida, familiar y llena de amor.

cinthia fernandez cumpleaños 1

cintha fernandez cumpleaños 2
cinthia fernandez cumpleaños 3

cinthia fernandez cumpleaños 4

¿Qué detalle volvió a encender los rumores de crisis entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo?

No caben dudas de que Cinthia Fernández está atravesando un período especialmente difícil en lo profesional. Todo comenzó cuando, tras denuncias inesperadas, su cuenta de Instagram —fuente principal de sus ingresos actuales— fue bloqueada por varios días, generándole un fuerte impacto económico. A este panorama se sumaron rumores de una posible crisis sentimental con su pareja, el abogado Roberto Castillo.

Ante el revés digital, Cinthia se vio obligada a recurrir a especialistas en informática y a su equipo legal para poder recuperar el acceso a su perfil. Finalmente, después de una intensa gestión que se extendió por semanas, logró reactivar su cuenta.

En medio de este contexto, los seguidores notaron un detalle que encendió las alarmas: el abogado, que solía tener mencionada a Fernández en su biografía junto a un emoji de alianza como símbolo de su compromiso y planes de boda, había quitado su nombre del perfil. Esto desató especulaciones sobre una posible ruptura. Frente a los rumores, fue la propia Cinthia quien decidió salir a hablar. En una entrevista con Puro Show (El Trece), respondió a los dichos de Carolina Molinari, quien había deslizado la posibilidad de una separación. "A mí me cuentan que cada vez que él se pelea con sus mujeres, las elimina del perfil. Yo vi que la cuenta de Cinthia ya no aparecía y le escribí para preguntarle, pero se alteró bastante y me lo negó", relató la panelista.

"No sé de dónde salen esas mentiras. Caro Molinari me lo preguntó y le mandé las fotos porque justo estaba con una de las nenas de él", respondió con firmeza Cinthia Fernández, visiblemente molesta. Además, aclaró que el motivo por el cual su nombre había desaparecido del perfil de Castillo fue simplemente porque su cuenta estuvo desactivada temporalmente.

Finalmente, una vez que logró recuperar su cuenta de Instagram y ante las consultas que recibió por parte de colegas del medio, el abogado volvió a incluir a Cinthia en su biografía, junto al emoji de alianza que simboliza su relación. Así, la pareja despejó las dudas y dejó en claro que siguen juntos.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Cinthia Fernández Roberto Castillo

Lo más visto