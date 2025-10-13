El costoso regalo que Roberto Castillo le hizo a Cinthia Fernández por su cumpleaños

Entre los invitados estuvieron sus hijas, Charis, Bella y Francesca, así como también las hijas de Roberto: Olivia y Helena —fruto de su relación con Daniela Vera Fontana— y Pilar, de una pareja anterior. Una celebración cálida, familiar y llena de amor.

¿Qué detalle volvió a encender los rumores de crisis entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo?

No caben dudas de que Cinthia Fernández está atravesando un período especialmente difícil en lo profesional. Todo comenzó cuando, tras denuncias inesperadas, su cuenta de Instagram —fuente principal de sus ingresos actuales— fue bloqueada por varios días, generándole un fuerte impacto económico. A este panorama se sumaron rumores de una posible crisis sentimental con su pareja, el abogado Roberto Castillo.

Ante el revés digital, Cinthia se vio obligada a recurrir a especialistas en informática y a su equipo legal para poder recuperar el acceso a su perfil. Finalmente, después de una intensa gestión que se extendió por semanas, logró reactivar su cuenta.

En medio de este contexto, los seguidores notaron un detalle que encendió las alarmas: el abogado, que solía tener mencionada a Fernández en su biografía junto a un emoji de alianza como símbolo de su compromiso y planes de boda, había quitado su nombre del perfil. Esto desató especulaciones sobre una posible ruptura. Frente a los rumores, fue la propia Cinthia quien decidió salir a hablar. En una entrevista con Puro Show (El Trece), respondió a los dichos de Carolina Molinari, quien había deslizado la posibilidad de una separación. "A mí me cuentan que cada vez que él se pelea con sus mujeres, las elimina del perfil. Yo vi que la cuenta de Cinthia ya no aparecía y le escribí para preguntarle, pero se alteró bastante y me lo negó", relató la panelista.

"No sé de dónde salen esas mentiras. Caro Molinari me lo preguntó y le mandé las fotos porque justo estaba con una de las nenas de él", respondió con firmeza Cinthia Fernández, visiblemente molesta. Además, aclaró que el motivo por el cual su nombre había desaparecido del perfil de Castillo fue simplemente porque su cuenta estuvo desactivada temporalmente.

Finalmente, una vez que logró recuperar su cuenta de Instagram y ante las consultas que recibió por parte de colegas del medio, el abogado volvió a incluir a Cinthia en su biografía, junto al emoji de alianza que simboliza su relación. Así, la pareja despejó las dudas y dejó en claro que siguen juntos.