Heridos, cuchillos y caos: así fue la impactante batalla campal frente a un famoso boliche de Palermo

El boliche INK fue el escenario del inicio de la agresión, que rápidamente se trasladó a la calle. En cuestión de minutos, la situación se descontroló por completo: jóvenes ensangrentados, otros tambaleando con ropa rota y gritos que se mezclaban con el sonido de las sirenas.

El video que muestra la brutal pelea

Brutal pelea en un boliche de Palermo Descontrol en Palermo: pelea masiva en un boliche terminó con detenidos y heridos. (Foto: captura de video)

Las imágenes captadas por testigos y difundidas en redes sociales muestran a un grupo de hombres que se golpean ferozmente en plena vía pública, mientras el tránsito intenta esquivarlos. En el video se observan piñas, patadas y objetos arrojados en medio de la calzada.

Según relataron testigos a A24, la pelea duró varios minutos hasta que finalmente llegaron los móviles policiales para dispersar a los involucrados. “Fue un caos total, nadie entendía qué estaba pasando, solo se veían corridas y gente lastimada”, contó un vecino de la zona.

Dos jóvenes con heridas de arma blanca

La magnitud de la violencia quedó reflejada en el parte oficial del SAME. Alberto Crescenti, director del servicio de emergencias, confirmó que dos jóvenes debieron ser trasladados al Hospital Fernández con heridas de arma blanca.

“Fue una pelea entre diez personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida de arma blanca en el rostro y se lo compensó en el lugar antes de llevarlo al hospital”, detalló Crescenti.

El otro joven presentaba múltiples heridas de arma blanca y también fue derivado al mismo centro de salud, donde permanece bajo observación médica. Ambos heridos tienen 19 años, según precisaron fuentes sanitarias.

Caos, corridas y tensión con la Policía

El cronista de A24, Fabián Rubino, fue uno de los primeros en llegar al lugar y describió en vivo la dramática escena: “Estamos apenas a metros del canal, a la salida de este boliche, donde todavía trabajan ambulancias privadas. Desde que llegamos vimos chicos bastante lastimados, ensangrentados, con la ropa rota”.

La tensión no se limitó a los enfrentamientos entre los grupos. Algunos de los jóvenes también se enfrentaron con los efectivos de la Policía de la Ciudad que arribaron para contener la situación. “Había una persona de gorra negra muy alterada que se peleaba con los agentes y cuestionaba el operativo”, relató Rubino.

Detenciones y operativo de emergencia

Con el correr de los minutos, y mientras la Policía intentaba restablecer el orden entre corridas, empujones y forcejeos, lograron detener a cinco jóvenes: tres hombres de 23 años, uno de 19 y una mujer de 25. Todos fueron trasladados a la comisaría de la zona para su identificación y se aguarda la definición de las imputaciones por parte de la Justicia.

En paralelo, ambulancias del SAME y servicios privados ingresaron al boliche y asistieron a los heridos, algunos de los cuales debieron recibir suero y curaciones en plena vereda, debido a la magnitud de sus lesiones. Uno de ellos debió ser inmovilizado en camilla por los cortes que presentaba en el rostro y el torso.

Cómo comenzó la pelea, según los testigos

Aunque todavía no hay una versión oficial sobre el origen del conflicto, testigos aseguran que todo comenzó por una discusión entre dos grupos dentro del boliche, aparentemente bajo los efectos del alcohol, y que rápidamente se salió de control.

“Estaban completamente descontrolados. Primero fueron empujones, después piñas y cuando salieron a la calle ya se estaban tirando con todo. Fue una batalla campal”, contó una joven que estaba en la fila para ingresar.

Otra testigo agregó que no había personal de seguridad suficiente para controlar a todos los involucrados y que recién cuando comenzaron a escucharse gritos de “cuchillo” el boliche llamó a la Policía.

Qué se investiga ahora

La Fiscalía porteña a cargo del caso deberá analizar las filmaciones, los testimonios y los informes médicos para determinar las responsabilidades penales de los detenidos.

Fuentes judiciales adelantaron que podrían imputarlos por lesiones, riña y disturbios en la vía pública, aunque no se descarta la posibilidad de que alguno de los acusados enfrente cargos más graves si se comprueba el uso de armas blancas durante la pelea.