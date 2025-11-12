Las pistas falsas que dejó el asesino de Débora Bulacio

En tanto, las prendas de Débora dispersadas por el campo fue para engañar el olfato de los perros y pensaba ampararse en el dicho “discutimos y ella se fue”. La estrategia primaria no iba a llegar muy lejos por el rápido accionar de la Justicia que lo apresó en la ruta antes de que huya.

En tanto, también trascendió que el Whatsapp del asesino contaba con el temporizador, es decir que no se puede recuperar las conversaciones previas al hecho. En A24 comentaron que el celular de la víctima estaría en el lago o en el mar, arrojado por el femicida antes de irse del lugar.

La detención de Gutiérrez cuando estaba a punto de escapar

Haciendo dedo, sin dejar rastros, esa era la última pieza de su precario plan. Con el pelo descolorido, Ángel Andrés Gutiérrez fue trasladado al penal de Batán en donde permanece alojado a la espera de su situación judicial.

De todos modos, el acusado entregó el patrón de desbloqueo de su teléfono celular, donde los peritos detectaron llamadas a Débora realizadas en la madrugada del domingo 9 de noviembre, cuando, según los investigadores, el femicidio ya se habría consumado.

Al momento de su detención, Gutiérrez presentaba lesiones compatibles con rasguños, lo que refuerza la hipótesis de que Débora intentó defenderse durante el ataque.

Según la reconstrucción del fiscal Walter Pierrestegui, de la UFI de Género de Necochea, el crimen se habría cometido entre las 22 del sábado y las 5 del domingo. “En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida”, precisó el funcionario judicial.