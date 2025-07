Horror en Córdoba: encontraron dos brazos cortados en un descampado

Un equipo técnico especializado realizó un rastrillaje completo del lugar, incluyendo el resto de residuos acumulados. No se encontraron más fragmentos humanos, lo que complica la reconstrucción del caso y refuerza la hipótesis de que la bolsa fue dejada allí intencionalmente, como forma de ocultamiento.

Qué pistas tiene la Justicia hasta ahora

La principal línea de investigación apunta a identificar a la víctima a través de huellas dactilares, ya que las manos estaban completas. En paralelo, se están revisando las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo llegó la bolsa al descampado.

Los investigadores intentan establecer si alguien arrojó la bolsa a pie o desde un vehículo, aprovechando que la avenida Ramón Cárcano es una vía transitada pero también con sectores menos vigilados.

El baldío donde se produjo el hallazgo es frecuentado por trabajadores de la construcción, recolectores informales y vecinos del barrio, lo que amplía la cantidad de testigos potenciales pero también la posibilidad de que la bolsa haya estado allí durante horas sin ser detectada.

Los restos de una mujer de unos 30 años fueron encontrados en el departamento que alquilaba el ex policía Horacio Grasso.

Otro hallazgo reciente reaviva la alarma

Este caso no es el único que genera preocupación en Córdoba. Apenas unas semanas antes, el 5 de julio, dos albañiles encontraron el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición dentro de un ropero, en un departamento del centro de la ciudad.

El cuerpo, sin identificar hasta el momento, fue descubierto en un inmueble ubicado en calle Buenos Aires al 300, en pleno centro cordobés. Los trabajadores fueron contratados para hacer arreglos, y al ingresar al tercer piso del edificio, el fuerte olor nauseabundo los guió hasta un placard.

Allí hallaron el cuerpo de una mujer de unos 30 años, atado con cables, envuelto en colchas y sentado dentro del armario. No tenía documentos ni elementos que permitieran conocer su identidad. Según las pericias forenses, podría haber estado oculto durante más de dos años.

El departamento donde fue encontrado el cadáver había sido alquilado por Horacio Antonio Grasso, un ex policía condenado en 2007 a 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo. Si bien aún no se estableció un vínculo directo con el hallazgo actual, la sospecha sobre Grasso es inevitable, sobre todo porque el cadáver fue descubierto en una propiedad bajo su nombre, aunque él ya no vivía allí.

El caso también investiga a su hermano, quien estaba a cargo de gestionar las reformas del edificio. La fiscalía intenta determinar cuándo y cómo fue ocultado el cuerpo, y si hubo encubrimiento por parte de otras personas.