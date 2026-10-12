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Horror: dejó solo a su ahijado de 4 años y al regresar encontró una escena devastadora

El dramático episodio ocurrió en una vivienda de Francisco Álvarez, cuando la mujer se ausentó durante unos minutos para buscar a su hija.

Dejó solo a su ahijado de 4 años y al regresar encontró una escena devastadora. (Foto: archivo)

Dejó solo a su ahijado de 4 años y al regresar encontró una escena devastadora. (Foto: archivo)

Un nene de cuatro años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. La víctima había quedado al cuidado de su madrina, una mujer de 31 años que se ausentó durante unos minutos y, al regresar, encontró al animal sobre el cuerpo del pequeño.

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El dramático episodio ocurrió el pasado sábado en una casa ubicada sobre la calle Los Fresnos al 2500, en el barrio La Providencia. El niño, identificado como Homero Mauro Leonardo Fernández, había ido a pasar unos días con su madrina, pero una salida momentánea de la mujer terminó en una tragedia que conmocionó a los vecinos.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la madrina, identificada como Yohana M., salió junto con su pareja para buscar a su hija, que estaba terminando una actividad de patín. Durante ese lapso, el pequeño permaneció solo dentro de la vivienda.

Según la información publicada por el medio local Primer Plano Online, el pitbull habría ingresado a la casa a través de un ventiluz y atacado al niño mientras no había ningún adulto presente.

Cuando la mujer regresó, encontró al animal ensangrentado sobre el cuerpo de su ahijado.

El llamado de emergencia y la madrina en estado de shock

Un pitbull mat&oacute; a un nene de 4 a&ntilde;os en Moreno. (Foto: archivo)

Un pitbull mató a un nene de 4 años en Moreno. (Foto: archivo)

La situación desencadenó un llamado de emergencia al 911 que movilizó a efectivos policiales y personal médico hasta el domicilio. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia, los profesionales constataron que el nene ya había fallecido como consecuencia del ataque.

La mujer intentó explicarles a los agentes lo que había ocurrido durante su ausencia. Según su relato, había salido por unos minutos y, cuando volvió, se encontró con que el pitbull había atacado a su ahijado.

El animal habría logrado acceder al interior de la vivienda por una pequeña abertura. La hipótesis de que ingresó a través de un ventiluz forma parte de la reconstrucción inicial y deberá ser corroborada por los investigadores.

Otro de los aspectos que busca esclarecer la Justicia es cuánto tiempo permaneció el niño sin supervisión y cuáles eran las condiciones de seguridad de la propiedad.

Por qué detuvieron a la madrina del nene atacado por el pitbull

Luego de las primeras actuaciones policiales, intervino la fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 del Departamento Judicial de Morón, quien dispuso la aprehensión de la mujer de 31 años.

La madrina quedó imputada por el delito de homicidio culposo. Esta figura penal se aplica cuando una persona provoca la muerte de otra mediante una conducta imprudente, negligente o contraria a sus deberes de cuidado, sin que exista intención de causar el fallecimiento.

Por otra parte, la Fiscalía ordenó trasladar el cuerpo de Homero a la morgue judicial para realizar la autopsia, una medida destinada a establecer formalmente las causas de la muerte.

En cuanto al pitbull, quedó a disposición del área de Zoonosis del Municipio de Moreno, mientras continuaban las actuaciones judiciales.

El antecedente de otra tragedia con un pitbull en Malvinas Argentinas

La muerte de Homero ocurrió pocas semanas después de otro ataque fatal protagonizado por un perro pitbull en el conurbano bonaerense.

A fines de agosto, una beba identificada como Emma Eluney Cabral murió tras ser atacada por un perro de esa raza en una vivienda de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas.

La pequeña se encontraba junto a su madre en la casa de su abuela, ubicada sobre la calle O'Brien al 4300, cuando el animal ingresó a la habitación en la que descansaba y la mordió en la cabeza.

Tras el ataque, la madre salió desesperada con su hija en brazos y recibió la ayuda de vecinos, quienes colaboraron para trasladarla al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete. A pesar de los esfuerzos del personal médico, la beba murió debido a la gravedad de las lesiones.

En aquella oportunidad, una tía de la víctima aseguró públicamente que el animal ya había protagonizado episodios violentos y que existían antecedentes de ataques contra personas y otros perros.

La causa quedó a cargo del fiscal Rubén Moreno, titular de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de San Martín, quien ordenó distintas medidas para establecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.

En pocas palabras

  • Nene de cuatro años: Murió atacado por un perro pitbull en Francisco Álvarez, Moreno.
  • Detención de la madrina: Fue imputada por homicidio culposo tras el trágico episodio.
  • Antecedente similar: Se recuerda otro ataque fatal de pitbull a una beba en Malvinas Argentinas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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