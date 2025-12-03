Feroz ataque grabado en la costa: un pitbull mordió a una cría y buscan a su dueño

Embed

Fuerte reacción vecinal y reclamos al municipio

Minutos después de que el video se difundiera, organizaciones ambientalistas y vecinos de Rawson comenzaron a exigir medidas inmediatas al municipio. Consideran que el ataque representa “una amenaza concreta” para las especies marinas protegidas y para la seguridad de quienes concurren a la playa.

El episodio ocurre a pocas horas del inicio oficial de la temporada de verano, previsto para este 6 de diciembre, con la presencia de turistas y la incorporación de unos cuarenta guardavidas en Playa Unión. En la zona hay señalización clara que recuerda la prohibición de circular con perros sueltos por sectores donde se detecta fauna marina.

A pesar de la normativa, quienes viven todo el año en la villa balnearia advierten que el problema es recurrente. “Todos los veranos pasa lo mismo: perros sueltos, sin supervisión, entrando al agua o molestando a los lobos marinos. Las ordenanzas existen, pero no se controlan”, expresó una vecina en diálogo con el medio local LM Neuquén.

La Fiscalía abre una investigación: podría haber dolo eventual

Ante la difusión del video, el Ministerio Público Fiscal intervino de oficio. La fiscal Florencia Gómez, titular de la Unidad Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, creada en marzo de este año, confirmó que ya se investiga para identificar al “irresponsable cuidador del animal”.

Gómez fue contundente sobre el marco legal: “En Playa Unión hay una gran cantidad de animales domésticos sin atar y sin control. Hay ordenanzas que se incumplen, ya que no están permitidos los animales sueltos”.

En declaraciones a Diario Jornada, agregó que, tratándose de un pitbull, una raza considerada potencialmente peligrosa, la ley exige medidas estrictas: supervisión, correa y bozal.

La fiscal incluso deslizó que el caso podría encuadrarse como dolo eventual, ya que permitir que un animal de estas características circule sin ningún tipo de control supone asumir el riesgo de que cause daños. “El perro sin supervisión ataca a la fauna que está descansando en la costa”, advirtió.