Actualidad
Pitbull
Chubut
Maltrato animal

Feroz ataque grabado en la costa: un pitbull mordió a una cría y buscan a su dueño

El hecho ocurrió este martes y quedó registrado en un video que se viralizó. La Justicia inició una causa de oficio para dar con el responsable.

Un pitbull sin supervisión atacó a una cría de lobo marino en Playa Unión, en la provincia de Chubut, desatando una fuerte indignación vecinal y el inicio de una investigación judicial para determinar quién es el responsable por el animal y por la falta de control en áreas de fauna silvestre. La fiscalía ambiental de Rawson ya trabaja para identificar al dueño del perro.

El hecho ocurrió la mañana de este martes en la villa balnearia cercana a Rawson, donde una caminata habitual se transformó en una escena de tensión. Un vecino registró con su celular cómo un perro de raza pitbull, suelto, sin correa ni bozal, acechaba y luego atacaba a una pequeña cría de lobo marino a pocos metros de la orilla.

En el video, que rápidamente se viralizó, se observa cómo el perro se abalanza una y otra vez sobre el lobo marino, que intenta escapar hacia la playa en un sector prácticamente vacío. La situación se interrumpe cuando quien grababa empieza a gritar para ahuyentar al perro, que retrocede por momentos, aunque vuelve a insistir en perseguir a la cría. Solo la intervención física de esta persona logra finalmente separar a los animales.

El video del ataque al lobo marino

El ataque quedó registrado en video por la misma persona que consiguió espantar al pitbull. Las imágenes, posteriormente difundidas en redes sociales, reabrieron el debate sobre la responsabilidad que recae sobre los tutores de animales domésticos.

Fuerte reacción vecinal y reclamos al municipio

Minutos después de que el video se difundiera, organizaciones ambientalistas y vecinos de Rawson comenzaron a exigir medidas inmediatas al municipio. Consideran que el ataque representa “una amenaza concreta” para las especies marinas protegidas y para la seguridad de quienes concurren a la playa.

El episodio ocurre a pocas horas del inicio oficial de la temporada de verano, previsto para este 6 de diciembre, con la presencia de turistas y la incorporación de unos cuarenta guardavidas en Playa Unión. En la zona hay señalización clara que recuerda la prohibición de circular con perros sueltos por sectores donde se detecta fauna marina.

A pesar de la normativa, quienes viven todo el año en la villa balnearia advierten que el problema es recurrente. “Todos los veranos pasa lo mismo: perros sueltos, sin supervisión, entrando al agua o molestando a los lobos marinos. Las ordenanzas existen, pero no se controlan”, expresó una vecina en diálogo con el medio local LM Neuquén.

La Fiscalía abre una investigación: podría haber dolo eventual

Ante la difusión del video, el Ministerio Público Fiscal intervino de oficio. La fiscal Florencia Gómez, titular de la Unidad Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, creada en marzo de este año, confirmó que ya se investiga para identificar al “irresponsable cuidador del animal”.

Gómez fue contundente sobre el marco legal: “En Playa Unión hay una gran cantidad de animales domésticos sin atar y sin control. Hay ordenanzas que se incumplen, ya que no están permitidos los animales sueltos”.

En declaraciones a Diario Jornada, agregó que, tratándose de un pitbull, una raza considerada potencialmente peligrosa, la ley exige medidas estrictas: supervisión, correa y bozal.

La fiscal incluso deslizó que el caso podría encuadrarse como dolo eventual, ya que permitir que un animal de estas características circule sin ningún tipo de control supone asumir el riesgo de que cause daños. “El perro sin supervisión ataca a la fauna que está descansando en la costa”, advirtió.

