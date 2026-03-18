Horror en Exaltación de la Cruz: investigan si un adolescente mató a golpes a su abuela
El sospechoso sería el sobrino del Secretario de Prensa de la ciudad. La víctima fue encontrada en su casa.
Horror en Capilla del Señor: investigan si un adolescente de 17 años mató a golpes a su abuela .
Un brutal crimen sacudió a la localidad bonaerense de Capilla del Señor, donde la Justicia investiga si un adolescente de 17 años asesinó a golpes a su abuela dentro de su vivienda. El sospechoso sería el sobrino del Secretario de Prensa de la ciudad.
El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Alem al 400, a pocos metros de la comisaríay frente a la Ayudantía Fiscal. El caso generó conmoción entre los vecinos por la violencia del ataque.
Según trascendió, el cuerpo de la mujer presentaba golpes, signos de abuso sexual y ambas muñecas quebradas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque extremadamente violento. Las pericias buscan determinar con precisión cómo ocurrió el crimen y en qué contexto se produjo.
El principal apuntado es su nieto, un adolescente de 17 años que fue identificado como el presunto autor del ataque. Según trascendió de la investigación, el joven sería sobrino del Secretario de Prensa de la ciudad.
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Durante el operativo, personal de la DDI de Campana realizó un allanamiento en la vivienda donde el menor vive con sus padres.
Qué pruebas recolectó la Justicia
En el procedimiento se incautaron prendas de vestir y calzado, que serán sometidos a análisis genéticos. Además, se le extrajo sangre al sospechoso para cotejarla con los rastros encontrados en la escena del crimen.
Los investigadores también revisaron cámaras de seguridad de la zona, aunque hasta el momento no aportaron datos clave para la causa.
Qué dicen los vecinos
En el barrio, vecinos señalaron que el adolescente era conocido en la zona y que tendría problemas de consumo, además de antecedentes de conflictos previos.
La investigación continúa en curso y la Justicia busca reunir pruebas determinantes para esclarecer el caso y confirmar la responsabilidad del menor en el crimen.