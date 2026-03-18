Horror en Exaltación de la Cruz: investigan si un adolescente mató a golpes a su abuela

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Durante el operativo, personal de la DDI de Campana realizó un allanamiento en la vivienda donde el menor vive con sus padres.

Qué pruebas recolectó la Justicia

En el procedimiento se incautaron prendas de vestir y calzado, que serán sometidos a análisis genéticos. Además, se le extrajo sangre al sospechoso para cotejarla con los rastros encontrados en la escena del crimen.

Los investigadores también revisaron cámaras de seguridad de la zona, aunque hasta el momento no aportaron datos clave para la causa.

el-domicilio-ubicado-sobre-la-calle-alem-al-400-esta-apenas-a-100-metros-de-la-comisaria-y-justo-frente-a-la-ayudantia-fiscal-foto-tn-CIQBXUHE5VBMLAIT4HN4ZYEBJY El domicilio ubicado sobre la calle Alem al 400 está apenas a 100 metros de la comisaría y justo frente a la Ayudantía Fiscal

Qué dicen los vecinos

En el barrio, vecinos señalaron que el adolescente era conocido en la zona y que tendría problemas de consumo, además de antecedentes de conflictos previos.

La investigación continúa en curso y la Justicia busca reunir pruebas determinantes para esclarecer el caso y confirmar la responsabilidad del menor en el crimen.