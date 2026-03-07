Crimen del profesor universitario en Caballito: la autopsia reveló de qué murió y crece la hipótesis del homicidio

el-profesor-fue-encontrado-muerto-este-miercoles-foto-google-maps-EFTXTHAVZBCI3ENXSOIDFRQFSY El profesor fue encontrado muerto este miércoles. (Foto: Google Maps).

Según Clarín, existen indicios de que ambos pasaron la noche juntos. Ahora, los investigadores intentan determinar cómo se conocieron: si fue a través de una aplicación de citas o si el encuentro ocurrió de manera casual en otro lugar.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo del profesor fue descubierto el miércoles, poco después de las 14:15, por su colaborador César David Tintilay, quien ingresó al departamento y encontró una escena estremecedora.

Aguirre estaba maniatado con precintos, con un trapo en la boca y tirado en el piso de su habitación. Ante la gravedad del cuadro, los investigadores trabajan sin descartar ninguna hipótesis.

La causa está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, que busca identificar al joven que aparece en las cámaras y reconstruir las últimas horas de la víctima.

el-profesor-estaba-muerto-en-una-habitacion-foto-tn-mujvln7e7zgalbpyq5c4qwmjaa La escena del crimen.

Quién era David Walter Aguirre

Aguirre tenía 55 años y una extensa trayectoria académica y profesional. Desde 2011 se desempeñaba como profesor de Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

También fue director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores (UFLO) y dictaba clases en la Unidad Penal N°2 de Devoto, dentro del programa UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles.

En el ámbito privado, desde 2024 figuraba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso y había trabajado como consultor en distintos proyectos.

Entre ellos, participó en 2011 en tareas de consultoría para el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde realizó relevamientos en los municipios de Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy en el marco del programa Conectar Igualdad.

Además, Aguirre brindó capacitaciones a docentes de la carrera de Administración y desarrolló trabajos de asesoramiento para distintas empresas.