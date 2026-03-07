Crimen del profesor universitario en Caballito: la autopsia reveló de qué murió y crece la hipótesis del homicidio
David Walter Aguirre, de 55 años, fue hallado maniatado en su departamento. Las cámaras lo muestran ingresando con un joven y los investigadores creen que la víctima conocía a su agresor.
David Aguirre era profesor y director de la carrera de Administración de la UFLO. (Foto: Instagram @esp.david.aguirre)
La muerte de David Walter Aguirre, el profesor universitario de 55 años encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Caballito, sigue bajo investigación. Con el avance de la causa, se conocieron detalles clave de la autopsia y una de las principales hipótesis apunta a que la víctima conocía a su agresor.
El informe forense determinó que Aguirre murió por una doble asfixia: tenía una remera dentro de la boca y, además, el atacante le aplicó presión en el cuello. Para los investigadores, este dato refuerza la sospecha de que se trató de un homicidio planificado.
El departamento donde vivía y trabajaba el profesor, ubicado en Hidalgo al 375, no presentaba puertas ni ventanas forzadas, lo que sugiere que el agresor ingresó con el consentimiento de la víctima.
Las cámaras de seguridad del edificio aportaron un dato clave para la investigación. En las imágenes se observa a Aguirre ingresando tomado del brazo de un joven, en lo que fue la última vez que se lo vio con vida.
Según Clarín, existen indicios de que ambos pasaron la noche juntos. Ahora, los investigadores intentan determinar cómo se conocieron: si fue a través de una aplicación de citas o si el encuentro ocurrió de manera casual en otro lugar.
El hallazgo del cuerpo
El cuerpo del profesor fue descubierto el miércoles, poco después de las 14:15, por su colaborador César David Tintilay, quien ingresó al departamento y encontró una escena estremecedora.
Aguirre estaba maniatado con precintos, con un trapo en la boca y tirado en el piso de su habitación. Ante la gravedad del cuadro, los investigadores trabajan sin descartar ninguna hipótesis.
La causa está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, que busca identificar al joven que aparece en las cámaras y reconstruir las últimas horas de la víctima.
Quién era David Walter Aguirre
Aguirre tenía 55 años y una extensa trayectoria académica y profesional. Desde 2011 se desempeñaba como profesor de Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
También fue director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores (UFLO) y dictaba clases en la Unidad Penal N°2 de Devoto, dentro del programa UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles.
En el ámbito privado, desde 2024 figuraba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso y había trabajado como consultor en distintos proyectos.
Entre ellos, participó en 2011 en tareas de consultoría para el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde realizó relevamientos en los municipios de Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy en el marco del programa Conectar Igualdad.
Además, Aguirre brindó capacitaciones a docentes de la carrera de Administración y desarrolló trabajos de asesoramiento para distintas empresas.