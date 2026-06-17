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DOLOR E INDIGNACIÓN

Horror: la estremecedora denuncia contra un policía que involucra a sus siete sobrinos

La investigación comenzó tras la denuncia de una sobrina y derivó en el testimonio de otros seis hermanos. El acusado trabajaba como policía en los tribunales santafesinos y quedó detenido con prisión preventiva.

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Horror: la estremecedora denuncia contra un policía que involucra a siete sobrinos.

Horror: la estremecedora denuncia contra un policía que involucra a siete sobrinos.

Un policía que prestaba servicios en los tribunales de Santa Fe fue detenido e imputado por una serie de graves delitos contra la integridad sexual. La causa tiene como víctimas a siete de sus sobrinos, hijos de un hermano suyo, quienes denunciaron haber sufrido abusos cuando eran menores de edad.

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La investigación se inició a partir del testimonio de una mujer que decidió denunciar los abusos que, según relató, sufrió por parte de su tío cuando tenía entre 13 y 15 años. Lo que comenzó como una denuncia individual terminó revelando una trama mucho más amplia: tras ser entrevistados por los investigadores, siete de ocho hermanos aseguraron haber atravesado situaciones similares.

La denuncia que desencadenó una "reacción en cadena"

Según consta en la causa, los hechos habrían ocurrido hace varios años en una vivienda ubicada en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, donde residía la abuela de las víctimas y también el acusado.

La primera denunciante relató que los ataques ocurrían cuando se quedaba a dormir o visitaba la casa familiar. Durante su declaración mencionó que sospechaba que algunos de sus hermanos también habían sido víctimas.

A partir de ese dato, la fiscalía convocó a los demás integrantes de la familia y descubrió que la mayoría coincidía en señalar al mismo agresor.

Fuentes judiciales indicaron que varios de los hermanos desconocían que el resto también había sufrido abusos y que la denuncia inicial generó una verdadera "reacción en cadena", permitiendo reconstruir un patrón de conducta que se habría repetido durante años.

Juegos, películas y amenazas

Los testimonios incorporados al expediente describen una modalidad similar en distintos episodios. De acuerdo con las declaraciones de las víctimas, los abusos ocurrían cuando eran menores de edad y se encontraban bajo el cuidado del acusado. En algunos casos, los hechos sucedían durante juegos familiares o mientras veían películas.

Además, los denunciantes afirmaron que el hombre los amenazaba para evitar que contaran lo ocurrido.

Los fiscales sostienen que existieron distintos tipos de agresiones sexuales y que algunos de los episodios investigados incluyeron acceso carnal.

La imputación y la decisión del juez

Durante una audiencia multipropósito realizada este martes, los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), expusieron las pruebas reunidas hasta el momento y solicitaron que el acusado quedara detenido.

La defensa, integrada por los abogados Lucía Mognaschi y Raúl Sánchez Lecumberri, planteó que los hechos denunciados estaban prescriptos debido al tiempo transcurrido.

Sin embargo, el juez Nicolás Falkenberg rechazó ese planteo para al menos uno de los hechos investigados y resolvió dictar la prisión preventiva del imputado mientras continúa el

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