Horror: la estremecedora denuncia contra un policía que involucra a sus siete sobrinos

A partir de ese dato, la fiscalía convocó a los demás integrantes de la familia y descubrió que la mayoría coincidía en señalar al mismo agresor.

Fuentes judiciales indicaron que varios de los hermanos desconocían que el resto también había sufrido abusos y que la denuncia inicial generó una verdadera "reacción en cadena", permitiendo reconstruir un patrón de conducta que se habría repetido durante años.

Juegos, películas y amenazas

Los testimonios incorporados al expediente describen una modalidad similar en distintos episodios. De acuerdo con las declaraciones de las víctimas, los abusos ocurrían cuando eran menores de edad y se encontraban bajo el cuidado del acusado. En algunos casos, los hechos sucedían durante juegos familiares o mientras veían películas.

Además, los denunciantes afirmaron que el hombre los amenazaba para evitar que contaran lo ocurrido.

Los fiscales sostienen que existieron distintos tipos de agresiones sexuales y que algunos de los episodios investigados incluyeron acceso carnal.

La imputación y la decisión del juez

Durante una audiencia multipropósito realizada este martes, los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), expusieron las pruebas reunidas hasta el momento y solicitaron que el acusado quedara detenido.

La defensa, integrada por los abogados Lucía Mognaschi y Raúl Sánchez Lecumberri, planteó que los hechos denunciados estaban prescriptos debido al tiempo transcurrido.

Sin embargo, el juez Nicolás Falkenberg rechazó ese planteo para al menos uno de los hechos investigados y resolvió dictar la prisión preventiva del imputado mientras continúa el