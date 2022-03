Horror en Salta: una nena cayó de un auto y murió al ser atropellada por una camioneta

"Estoy limpiando vidrios y cuando me doy la vuelta veo que se le abre la puerta al Fox y cae la nenita, se para y venía una Ford 100 que sí la vio y la pasó por encima. El golpe la mató en la primera, y se dio la fuga porque todos le empezamos a gritar 'pará'", contó un testigo que se encontraba en la zona al momento del incidente.

nena atropellada en salta.jpg

"Corrí media cuadra para alcanzarlo y no llegué. Se quiso tomar el palo, un policía en la moto lo siguió y lo pillaron a unas cuadras. No la podés atropellar, es una vida. El sufrimiento de volver a tu casa y no verla más, cuatro añitos tenía", agregó.

En rigor, pasadas las 15 un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre un siniestro vial ocurrido en la intersección de Avenida Tavella y J. A Fernández. Según consignó el medio Qué Pasa Salta, el momento más desgarrador fue cuando llegó al lugar la madre y se desplomó con la noticia. La mujer tuvo que ser asistida por una ambulancia.