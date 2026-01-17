El fuerte consejo de Luis Ventura a Luciano Castro en medio de los rumores de ruptura con Griselda Siciliani

“Que se equivocó, se equivocó, pero no cometió ningún delito“, sentenció entonces Ventura señalando que más allá de los múltiples rumores que circulan sobre el comportamiento infiel de Castro no cometió ningún crimen como para ser juzgado como lo está siendo por estas horas, sobre todo cuando se trata de un tema de índole privada.

Está claro que Luciano Castro continúa en el centro de una fuerte controversia mediática a raíz de los audios que le habría enviado a una joven de nacionalidad danesa mientras se encontraba trabajando en Madrid, hacia fines del año pasado. El tema, que rápidamente tomó estado público, no solo puso bajo la lupa al actor, sino que también terminó salpicando de lleno a su pareja, Griselda Siciliani, quien quedó involuntariamente expuesta en medio del revuelo.

En un primer momento, la actriz eligió bajar el tono al escándalo y dejó en claro que se trataba de una situación personal de Castro, intentando tomar distancia del episodio. Sin embargo, con el correr de los días y la insistencia mediática, el impacto de la polémica comenzó a sentirse con más fuerza en su entorno personal.

Ese cambio quedó en evidencia durante una reciente nota que Siciliani brindó —o mejor dicho, evitó brindar— al programa Intrusos (América TV). Consultada este viernes por el cronista sobre el presente de su relación con el galán, la actriz sorprendió con una reacción poco habitual en ella. Acostumbrada a mostrarse amable y predispuesta con la prensa, esta vez optó por esquivar cualquier definición concreta.

"Chau dejame ir, gracias, hasta luego. Gracias te agradezco mucho, que tengan buen año", se la escuchó decir de manera escueta, intentando dar por terminado el intercambio. La situación se volvió aún más tensa cuando llegó la pregunta clave: si seguía o no en pareja con Luciano Castro. Sin detenerse, Siciliani respondió simplemente "Gracias, adiós", cerró la puerta del auto y se retiró rápidamente del lugar, dejando más dudas que certezas.

Desde el piso de Intrusos, Paula Varela aportó detalles sobre el delicado momento que atraviesa la actriz. "Qué lástima verla así, pobre, porque ella siempre habla con la prensa de cualquier tema porque valora el laburo del periodista. Para que no haya parado es porque de verdad esto la sobrepasó", analizó la panelista, marcando lo inusual de la actitud de Siciliani.

En esa misma línea, la periodista profundizó sobre el impacto emocional que le habría generado el escándalo: "Lo que me dicen es que está como sobrepasada, como que en un punto era gracioso el meme y la guapa y hoy ya tiene otra implicancia, ya no le gusta verse a ella también en esta situación a la que se la arrastró a los chistes y burlas. Se siente muy juzgada y no la está pasando bien. Y con Luciano ella está ahí, está enojada".

Mientras tanto, el silencio de Griselda Siciliani no hace más alimentas las versiones de ruptura, en un contexto donde la exposición pública parece haber cruzado un límite. Por ahora, lejos de las definiciones claras, la actriz eligió el hermetismo y el bajo perfil, dejando en evidencia que el escándalo la golpeó más fuerte de lo que estaba dispuesta a mostrar.