Hoy se conoce el veredicto contra L-Gante: cuántos años de prisión podría recibir

La querella, de la que forman parte los letrados de Torres, Passi y otros demandantes, pidieron ocho y tres años de prisión para el referente de la cumbia 420.

Embed

La compleja situación de L-Gante: cuántos años podría recibir de cárcel

Este lunes al mediodía se conocerá el veredicto contra L-Gante, quien intentará ser sobreseído por intermedio de su abogado, Luciano Locatelli.

El juez Ignacio Racca, presidente del tribunal de Mercedes que lo juzga, va a leer la resolución en una situación penal compleja, ya que en caso de que le den 7 años será de cumplimiento efectivo. Según la acusación, "el músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se lo llevó" junto a Passi.

Sin embargo, las esperanzas del músico de no quedar preso son altas si el magistrado acepta el pedido del fiscal para no acusar de privación ilegal de la libertad al amigo de Valenzuela, Daniel Emanuel "Muelita" De Marco. Justamente, De Marco estuvo dentro del automóvil en donde se llevaban a Torres y a Passi, por lo que no podría ser ajeno de la presunta privación ilegal de la libertad.

LGante .jpg

Pero como el fiscal no lo acusó por ese delito, hay chances de que ocurra algo similar con L-Gante, por lo que podría recibir una condena menor a los tres años, la cual sería en suspenso.

A pesar de que el cantante no estuvo involucrado en el enfrentamiento entre las bandas, los testimonios recogidos por los investigadores señalaron que L-Gante, tras ser notificado del conflicto, fue buscar a Torres, que también era vecino del barrio Bicentenario de General Rodríguez.

L-Gante sobre el temor a quedar preso

El cantante sostuvo ante el juez Ignacio Racca que es inocente y consignó hace diez días que "estaba en la audiencia porque no quiso poner dinero", a la vez que apuntó contra los querellantes: "Tienen una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso".

"No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia", agregó.

Afuera del tribunal, el viernes 18 de octubre fue consultado sobre si tenía miedo de quedar preso. “Sí, pero a mérito de un fallo, porque yo me creo totalmente inocente”, indicó.

“He aprendido bastante en estos días. Me molesta estar ocupándome de estas cosas, pero como es mi personalidad siempre trato de mantener la calma, con la mente en blanco y espontáneo. Siempre estuve a disposición de la Justicia y sus leyes y si hoy estoy acá es porque no quise arreglar con plata”, manifestó.