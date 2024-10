El inesperado gesto de Wanda Nara en medio del juicio que enfrenta L-Gante

“Me dejó un mensajito, pero es por este momento, pero bien eso es lo que vale. Me habló como cualquier persona a la que le preocupa esto que está pasando”, contó Elián.

En ese sentido, le consultaron por su relación con la mediática ya que se tiraron fuertes mensajes por las redes y aseguró que solo se trataba de "boludeces".

Volviendo a su causa, en el mismo móvil expresó: “Tengo fe en la Justicia y espero que se resuelva lo antes posible. Yo avance y dije que iba al juicio porque ellos querían que me declare culpable, pero yo no quiero eso. Llegar a un acuerdo diciendo que era culpable no daba”.

A días de que la Justicia defina su situación, L-Gante hizo una fuerte denuncia

El próximo lunes 28 de octubre se conocerá la sentencia del juicio oral que está enfrentando por estos días L-Gante. Se trata de la causa por la que estuvo preso durante tres meses el año pasado, después de un confuso episodio con unos vecinos que lo acusaron de privación ilegítima de la libertad, agravado por el uso de armas de fuego.

Así, desde el móvil de Desayuno Americano (América TV), el músico habló este miércoles con Pamela David y su equipo, donde hizo saber que a pesar de todo se siente "tranquilo, calmado y esperando que se resuelva todo esto rápido", si bien dio a entender que Leonardo Sigal -el abogado de dos de sus tres denunciantes- estaría intentando amenazarlo.

"Quiero terminar el secundario y ponerme a estudiar derecho, porque todo esto me deja mucha bronca", aseguró de movida Elián Valenzuela al tiempo que dejó en claro que no quiere que se tomen como referencia "estos abogados chantas que están persiguiéndome".

Fue allí que L-Gante se explayó: "Persiguiéndome en todo sentido porque la otra vez cuando me fui de Mercedes, tuve una situación con Sigal. Me persiguió como 20 kilómetros por la ruta", y confió que en lugar de reaccionar como él pretendía lo que hizo fue grabarlo y con ese video radicó la denuncia.

Así, ante la consulta de por qué creé que lo persigue el abogado que pretende meterlo preso, una vez más L-Gante fue tajante. "Creo que para meter miedo, desesperación y que yo trate de arreglar de alguna manera, que es lo que quisieron siempre, [pero] yo decidí dejar en manos de la Justicia y sus leyes, teniendo fe de que no haya corruptos", aseguró.

"Lo hizo para lograr una provocación y una reacción, pero yo lo que hice fue sacar mi celular y lo filmé y me dirigí a un departamento (comisaría)", concluyó firme.