Fuertes detalles sobre lo que podría pasar con L-Gante el día de la sentencia

Así, a horas de la decisión de los magistrados, el periodista de Telefe analizó la situación del cantante urbano en A la Barbarossa (Telefe) y reveló qué es lo que puede esperar.

"Este lunes se hace la audiencia del veredicto y eventual sentencia. El juez Ignacio Racca, presidente del tribunal de Mercedes que lo juzga, va a leer la resolución", explicó Kablan de entrada.

Al tiempo que remarcó, en una situación penal compleja, la "relevancia que tiene la fiscalía, la cual recordemos, pidió siete años de prisión y detención inmediata del cantante de cumbia 420 y donde, además, enumeró punto por punto los hechos de los que se lo acusa".

En tanto, dejó en claro que "si el fiscal no acusa a su amigo 'muelita', coimputado de la causa en el hecho dos de los tres existentes, no habría forma de detenerlo".

Paulo Kablan - juicio a LGante

El inesperado gesto de Wanda Nara en medio del juicio que enfrenta L-Gante

Falta poco para que se conozca la sentencia del juicio oral que enfrenta el cantante L-Gante acusado de privación ilegítima de la libertad, tenencia de estupefacientes y amenazas, agravado por el uso de armas de fuego.

En medio de este proceso judicial, el cantante habló este miércoles con Mañanísima (El Trece) y reveló de forma sorpresiva el gesto que tuvo Wanda Nara con él, a pesar de su reciente conflicto.

“Me dejó un mensajito, pero es por este momento, pero bien eso es lo que vale. Me habló como cualquier persona a la que le preocupa esto que está pasando”, contó Elián.

En ese sentido, le consultaron por su relación con la mediática ya que se tiraron fuertes mensajes por las redes y aseguró que solo se trataba de "boludeces".

Volviendo a su causa, en el mismo móvil expresó: “Tengo fe en la Justicia y espero que se resuelva lo antes posible. Yo avance y dije que iba al juicio porque ellos querían que me declare culpable, pero yo no quiero eso. Llegar a un acuerdo diciendo que era culpable no daba”.