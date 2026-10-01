Impactante accidente con heridas graves para Mauro Benjamín Aroca

Tras ser asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Cómo ocurrió el accidente vial en Guaymallén

El episodio tuvo lugar en la esquina de Sarmiento y Belgrano, dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría Campos de Guaymallén.

El primer aviso recibido por las autoridades advertía sobre un posible accidente vial entre un automóvil y una motocicleta. Ante esa información, se desplegó el procedimiento correspondiente para determinar qué había ocurrido y asistir a las personas involucradas.

Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector permitió aportar otro dato relevante para la investigación. El registro audiovisual mostró que la motocicleta derrapó y cayó sobre el asfalto, sin que se observara en la secuencia la intervención directa de otro vehículo.

El rodado involucrado era una Motomel CX 150 cc, dominio A000XGL, que era conducida por Aroca al momento del accidente.

La información obtenida mediante las cámaras resultó clave para establecer una primera reconstrucción del episodio, aunque las circunstancias que provocaron la pérdida de estabilidad de la moto deberán ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes.

El motociclista perdió el conocimiento tras la caída

La situación del joven requirió una respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó hasta el lugar del accidente para asistir al motociclista.

Los profesionales que intervinieron constataron que Aroca presentaba un traumatismo encéfalocraneano (TEC) y que había sufrido pérdida de conocimiento después de la caída.

Este tipo de lesión requiere una evaluación médica debido a que puede involucrar distintas estructuras de la cabeza y el cerebro. En este caso, la pérdida de conocimiento registrada en el lugar llevó a disponer el traslado del joven a un centro hospitalario para realizar los controles y estudios necesarios.

Por ese motivo, Aroca fue derivado al Hospital Central de Mendoza, donde continuó recibiendo atención médica.

La información disponible sobre el accidente no precisa, hasta el momento, cuál era la evolución clínica del joven después de su ingreso al establecimiento sanitario. Tampoco se informaron otros vehículos involucrados en la caída ni se establecieron públicamente las causas exactas por las que la motocicleta perdió estabilidad.

Las cámaras permitieron reconstruir la secuencia

Uno de los elementos centrales para determinar qué sucedió fueron las cámaras de seguridad de Guaymallén.

En un primer momento, la emergencia había sido reportada como un posible choque entre un automóvil y una moto. Sin embargo, el análisis de las imágenes permitió modificar esa hipótesis inicial.

Según el reporte elaborado a partir del sistema de monitoreo, la Motomel derrapó mientras circulaba por la zona y posteriormente cayó sobre la vía pública.

En las imágenes examinadas por el personal de la Base de Cámaras no se observó la participación de otro vehículo en la secuencia registrada.

La utilización de los registros de videovigilancia resulta habitual en este tipo de procedimientos, ya que permite establecer cómo se desarrolló un siniestro cuando existen versiones iniciales diferentes o cuando no hay testigos que puedan aportar una descripción completa.

En este caso, el material permitió contar con una referencia concreta sobre el momento de la caída y orientar las actuaciones posteriores realizadas por las autoridades.

Intervino personal de Tránsito Municipal

Además del trabajo realizado por los servicios médicos y las fuerzas que acudieron al lugar, personal de Tránsito Municipal de Guaymallén intervino después del accidente.

Los agentes llevaron adelante las actuaciones correspondientes y trabajaron sobre la zona donde se produjo el siniestro.

Este tipo de procedimiento busca recopilar información que permita determinar las circunstancias del hecho, incluyendo la posición del rodado, las características del lugar y los elementos que puedan aportar información para reconstruir la secuencia.

En paralelo, el registro de las cámaras de seguridad constituyó una de las principales fuentes para determinar que la caída de la motocicleta no estuvo precedida por una colisión visible con otro vehículo.

De todos modos, el derrape por sí mismo no permite establecer cuál fue la causa que llevó al conductor a perder el control de la moto. Para determinar ese aspecto pueden resultar relevantes las actuaciones realizadas posteriormente y los elementos incorporados a la investigación.

El accidente ocurrió durante la noche

El hecho se produjo aproximadamente a las 20.46, cuando el tránsito todavía presentaba circulación en las calles del departamento mendocino.

La intersección de Sarmiento y Belgrano quedó bajo intervención de los equipos que acudieron después del llamado a Emergencias. Allí se concentraron las tareas de asistencia al motociclista y las actuaciones destinadas a documentar el episodio.

El horario y el lugar fueron incorporados al reporte inicial del caso, mientras que las imágenes obtenidas por el sistema de vigilancia permitieron analizar el momento exacto en el que la motocicleta perdió estabilidad.

La información disponible señala que Aroca circulaba solo en la moto y que no se detectó otro rodado participando del accidente en las imágenes revisadas.

Qué se sabe sobre el estado del joven

El dato médico conocido luego del accidente fue la presencia de un traumatismo encéfalocraneano con pérdida de conocimiento.

Frente a ese cuadro, el personal del SEC determinó el traslado del joven al Hospital Central, donde quedó a disposición de los profesionales médicos.

Hasta el momento, el episodio fue informado principalmente a partir de las actuaciones realizadas en el lugar y del reporte sobre la intervención de los servicios de emergencia. La evolución posterior de Aroca no fue detallada en la información disponible, por lo que cualquier actualización sobre su estado dependerá de nuevos informes médicos o de las autoridades a cargo del caso.

La gravedad inicial de las lesiones motivó el traslado inmediato, especialmente por el compromiso neurológico registrado en el lugar.

Una investigación que busca determinar por qué derrapó la moto

Aunque las cámaras permitieron establecer que la motocicleta derrapó y cayó, todavía resta conocer qué provocó la pérdida de control.

El registro audiovisual permitió descartar, dentro de lo observado en esa secuencia, la hipótesis inicial de un choque con otro vehículo. Sin embargo, pueden existir distintos factores que expliquen una caída de este tipo y que deberán ser considerados dentro de las actuaciones.

Por ese motivo, el procedimiento realizado después del accidente apunta a reunir todos los elementos disponibles para reconstruir el episodio.

La intervención de Tránsito Municipal de Guaymallén, junto con el análisis de las cámaras y el informe de los servicios de emergencia, forma parte de las medidas destinadas a documentar lo ocurrido.

Mientras tanto, el caso quedó bajo investigación para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que el joven perdiera el control de la Motomel.

El caso volvió a poner el foco en los accidentes protagonizados por motociclistas

Los accidentes protagonizados por motocicletas suelen presentar consecuencias especialmente graves debido a la exposición del conductor ante una caída o un impacto. En este episodio, la caída terminó provocando un traumatismo en la cabeza y pérdida de conocimiento, lo que hizo necesario un traslado hospitalario inmediato.

El hecho ocurrido en Guaymallén se produjo sin que las cámaras registraran la participación de otro vehículo, de acuerdo con el reporte inicial. La secuencia muestra así un accidente en el que el motociclista perdió el control del rodado y terminó sobre el asfalto.

Ahora, el seguimiento del caso estará centrado en la evolución médica de Mauro Benjamín Aroca y en las conclusiones que puedan surgir de las actuaciones realizadas después del accidente.

Por el momento, los datos confirmados permiten establecer una secuencia concreta: el joven circulaba en una Motomel CX 150 cc, la motocicleta derrapó, se produjo la caída, Aroca perdió el conocimiento y sufrió un TEC, y finalmente fue trasladado al Hospital Central.

Las autoridades continúan con la investigación para completar la reconstrucción del accidente ocurrido en la esquina de Sarmiento y Belgrano, en Guaymallén.