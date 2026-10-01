Joaquín Levinton enfrentó las cámaras tras la denuncia y lanzó una dura frase: "Esto es una mier..."

En una nota con Intrusos (América TV), Joaquín Levinton habló por primera vez tras conocerse que fue denunciado por abuso sexual por una mujer con la cual tuvo un breve vínculo sentimental.
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En exclusiva con Intrusos, Joaquín Levinton habló sobre la denuncia por abuso sexual que trascendió en los medios.
En una nota con Intrusos (América TV), Joaquín Levinton habló por primera vez tras conocerse que fue denunciado por abuso sexual por una mujer con la cual tuvo un breve vínculo sentimental.
"Es una mierda lo que me está pasando", exclamó el artista ante la consulta del periodista Alejandro Guatti sobre el caso, que trascendió a los medios y provocó enorme repercusión.
Levinton aclaró que -por el momento- prefiere mantenerse al margen y no hacer más declaraciones sobre el tema. "Solo quiero agradecer a la gente por el apoyo", remarcó.
El cantante explicó que deja todo en manos de su abogado y espera que el asunto pueda resolverse lo antes posible. "Tengo que esperar que hable mi abogado para ver de qué se trata todo esto. Nada má", agregó.
Por último, Levinton reiteró sus intenciones de evitar pronunciarse sobre la denuncia y volvió a agradecer el respaldo que recibió de sus fans. "No voy a hablar. Muchas gracias a la gente que cree en mí y por mandarme tantos mensajes lindos", cerró.
Tras la denuncia por abuso sexual contra Joaquín Levinton, desde las redes de Turf, la banda que lidera el artista, emitieron un comunicado con una mensaje contundente.
"Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen", comienza diciendo el texto que difundieron.
"No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviandole mensajes de todo tipo", continúa.
Y finaliza: "Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia. Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente".