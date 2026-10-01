Joaquín Levinton enfrentó las cámaras tras la denuncia y lanzó una dura frase: "Esto es una mier..."

Qué dice el comunicado de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton

Tras la denuncia por abuso sexual contra Joaquín Levinton, desde las redes de Turf, la banda que lidera el artista, emitieron un comunicado con una mensaje contundente.

"Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen", comienza diciendo el texto que difundieron.

"No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviandole mensajes de todo tipo", continúa.

Y finaliza: "Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia. Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente".