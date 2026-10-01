Estados Unidos pidió "desescalar" la tensión entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas

De esta manera, el funcionario evitó pronunciarse a favor de una de las partes en la disputa por la soberanía de las islas. Sus declaraciones se producen mientras Buenos Aires y Londres mantienen un nuevo cruce diplomático a raíz de la explotación de recursos naturales en el área de las Malvinas.

La cuestión volvió a ganar protagonismo después de que Argentina iniciara un procedimiento de arbitraje internacional para intentar frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion.

La disputa por el proyecto petrolero Sea Lion

Esta semana, el Gobierno argentino notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presentación establece un plazo para intentar detener el proyecto antes de avanzar hacia una eventual demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.

El proyecto se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago. La explotación está encabezada por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.

Según las estimaciones difundidas sobre el proyecto, las reservas alcanzarían unos 1.700 millones de barriles. La compañía prevé comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028 y alcanzar posteriormente un nivel cercano a los 200.000 barriles diarios.

Londres convocó a la embajadora argentina

El nuevo capítulo de la disputa también tuvo consecuencias diplomáticas en Londres. El Foreign Office convocó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para transmitirle su rechazo a las medidas impulsadas por Buenos Aires contra el desarrollo petrolero en la zona.

La subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran cuestionó la decisión argentina de recurrir al arbitraje internacional y sostuvo que se trata, según la posición británica, de un intento de afectar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las islas.

El Gobierno argentino respondió a través de la Cancillería y defendió la utilización de mecanismos internacionales para resolver la controversia. Desde Buenos Aires señalaron que recurrir a un tribunal internacional imparcial constituye una vía institucional para plantear el reclamo.

En las últimas semanas, el Gobierno argentino también avanzó contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas. Según la información difundida, fueron enviadas más de 180 notificaciones a empresas relacionadas con las actividades petroleras y se presentaron al menos tres denuncias penales contra diez compañías y sus directivos.

La disputa tiene como uno de sus principales focos al proyecto Sea Lion, cuya continuidad fue ratificada por las empresas involucradas pese a las acciones impulsadas por Argentina.

Rockhopper sostuvo en su último informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres que mantiene como objetivo comenzar a extraer petróleo durante el primer trimestre de 2028.

Rockhopper aseguró que mantiene el cronograma

El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, afirmó que el proyecto continúa con el calendario previsto y señaló que la empresa cuenta con financiamiento hasta el comienzo de la producción.

La compañía indicó que las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei generaron una mayor atención política y mediática, pero sostuvo que no modificaron el cronograma de Sea Lion.

Rockhopper también destacó el respaldo que recibe del Gobierno británico y de las autoridades de las islas. La empresa recaudó además US$180 millones mediante una colocación de acciones y otros US$20 millones a través de una oferta abierta.

En este contexto, las declaraciones de Waltz introducen la posición de Washington en un conflicto que volvió a adquirir relevancia diplomática: Estados Unidos reconoció sus vínculos con ambos países y señaló que buscaría reducir la tensión antes de que la disputa alcance una instancia mayor.