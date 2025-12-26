La palabra de Pampita tras las alarmantes imágenes de su paso por el Sanatorio Cantegril con Martín Pepa
Tras las alarmantes versiones que circularon luego de que Pampita fuera vista con su pareja en la clínica esteña, fue la propia modelo quien despejó todo tipo de rumores catastróficos.
La Navidad en Punta del Este tuvo un inesperado giro y quedó envuelta en rumores y versiones cruzadas cuandoCarolina Pampita Ardohain fue vista ingresando a la guardia del Sanatorio Cantegril. Las imágenes de la modelo junto a su pareja, Martín Pepa, no tardaron en viralizarse y encendieron la preocupación tanto entre sus seguidores como en el mundo del espectáculo, que rápidamente comenzó a especular sobre su estado de salud o el de alguno de sus hijos.
Y mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de alerta y consultas, mientras crecía la incertidumbre alrededor de la presencia de Pampita en la clínica, ante el revuelo generado y las distintas versiones que circularon, la modelo decidió romper el silencio y aclarar personalmente la situación, llevando tranquilidad a todos.
La ex pareja de Benjamín Vicuña explicó que su visita al sanatorio no tuvo que ver con un problema propio ni con la salud de sus hijos. Según detalló, estuvo allí acompañando a Felipe, el hijo de 17 años de Estefanía, su maquilladora y amiga de toda la vida, con quien mantiene un vínculo muy cercano desde hace años.
Al salir del lugar, y rodeada por periodistas que aguardaban para conocer su estado, Pampita fue clara y directa. “Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No, no es ninguno de mis hijos. Besos para todos. No no no, no fue nada grave”, aseguró, buscando desactivar cualquier tipo de especulación.
Mientras Martín Pepa se adelantó para evitar el contacto con la prensa, Pampita, aunque se la veía cansada tras varias horas en la clínica, se tomó unos minutos para hablar y despejar todas las dudas.“Disculpen, llevo varias horas acá. No fue nada nada, tranquilos todos”, insistió, con tono calmo pero firme.
Vale señalar que la modelo se encuentra en Uruguay disfrutando de sus vacaciones y, como tantos años, eligió Punta del Este para pasar las Fiestas junto a su familia y amigos. Sin embargo, la noche navideña tuvo un giro inesperado que generó preocupación, aunque finalmente todo quedó en un susto.
Antes de retirarse del sanatorio, Pampita volvió a llevar tranquilidad y remarcó que el adolescente está bien. “Tranquilos todos”, repitió, dejando en claro que no hubo gravedad en la situación.
De esta manera, Pampita logró llevar calma a su entorno y a sus seguidores, que se alarmaron al verla en una clínica en plena Navidad. Una vez más, quedó en evidencia la fuerte unión que mantiene con Estefanía y su familia, un lazo de amistad que mantiene fuerte desde hace ya muchos años.
Cuál es la noticia bomba que Pity La Numeróloga anticipó para Pampita y Martín Pepa durante 2026
Pampita vivió un 2025 cargado de emociones en el plano sentimental. Luego de hacer pública su relación a distancia con el empresario Martín Pepa, la historia atravesó un impasse que duró apenas unas semanas y que sorprendió al mundo del espectáculo. Sin embargo, el amor volvió a imponerse y, a mediados de año, la pareja decidió darse una nueva oportunidad, apostando nuevamente al vínculo.
En agosto, fue la propia modelo quien confirmó la reconciliación y dejó en claro que el romance había retomado su rumbo con expectativas renovadas. “Estamos empezando de cero con mucha ilusión”, expresó en aquel momento, reflejando el entusiasmo con el que encararon esta nueva etapa tras la breve separación.
Mientras el presente sentimental de Pampita parece atravesar un momento de estabilidad, una inesperada predicción volvió a poner el foco sobre su futuro amoroso. Pitty La Numeróloga se refirió al año que se avecina para la conductora y el empresario, y deslizó un escenario que podría traer cambios profundos en su vida personal.
Durante su participación en el programa Implacables (El Nueve), la especialista aseguró que el 2026 será un período clave para Pampita, marcado por transformaciones importantes, entre ellas una posible mudanza. Según explicó, la energía que la acompañará el próximo año podría impactar directamente en sus vínculos. “Ella tiene el año 8, también la invito a mudarse, las muda a todas porque el 8 te transforma”, sostuvo Pitty frente a la atenta mirada del panel.
En ese contexto, la numeróloga lanzó una pregunta que generó sorpresa en el estudio: “¿Ella está en pareja actualmente?”. Ante la respuesta afirmativa de Susana Roccasalvo y su equipo, Pitty fue más allá y dejó una predicción que no pasó inadvertida. “Bueno, no sé si es esa su próxima pareja estable. Creo que puede haber una persona nueva que la va a hacer sentir muy bien. Después de una mudanza o de una decisión que ella toma en agosto”, afirmó, sembrando dudas sobre la continuidad del vínculo con Pepa.
Para cerrar, la especialista remarcó que el año entrante llegará con novedades contundentes para la modelo. “Hay un cambio total, único y muy positivo, tiene un año muy bueno Pampita”, concluyó con firmeza.
Por ahora, y pese a la crisis que atravesaron meses atrás, Pampita y Martín Pepa se muestran muy enamorados y enfocados en disfrutar del presente. Habrá que esperar el paso del tiempo para saber si las predicciones se cumplen y si el 2026 traerá, tal como anticipó Pitty La Numeróloga, un giro decisivo en la vida de la modelo.