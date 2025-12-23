Video: uno de los creadores de "Call of Duty" murió en un impactante accidente con su Ferrari
Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego de fama mundial, falleció en un accidente automovilístico. Manejaba su auto de lujo por una ruta de California y los ocasionales testigos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
El instante en que se presiente la tragedia del creador de "Call of Duty". (Foto: A24.com)
"Nos ensuciamos para que el mundo siga limpio". Es una de las frases de la conocidísima saga de videojuegos "Call of Duty". Creada en 2002 por Vince Zampella, Jason West y Grant Collier. Los fanáticos de esta serie están de luto. Uno de los creadores, Vince Zampella, murió de manera dramática en los Estados Unidos.
Se accidentó mientras manejaba una poderosa Ferrari en una ruta de California. En valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, salió de un túnel y antes de ingresar a otro, perdió el control del auto. La Ferrari, con su tradicional color rojo, se sale del camino y impacta a gran velocidad contra un pequeño muro de contención. El golpe hizo que el auto regrese a la ruta, pero ya destruido. Quedó en el sentido contrario a la dirección del carril por el que avanzaba Zampella.
Embed
Hubo testigos del accidente que estaban grabando un video con sus celulares. Por lo que alcanzaron a grabar el fatídico momento. La cámara del celular alcanza a registrar no solo el tremendo accidente. También como uno de los testigos se toma la cabeza ante el asombroso choque. Enseguida corren para intentar ayudarlo, pero la Ferrari comenzó a incendiarse.
Luto en el mundo de los videojuegos
La Patrulla de Carreteras de California dijo que la Ferrari se salió de la vía, chocó contra una barrera (de concreto) y terminó destrozado tras el impacto. El auto acabó en el sentido contrario al de circulación. Las personas que presenciaron el accidente corrieron para ayudarlo, pero el incendio que se inició entre los restos les complicó la tarea. De todas maneras, lograron retirarlo de las llamas.
El accidente fue tan violento que Vince Zampella quedó tendido sobre el asfalto, pegado a la Ferrari. Lamentablemente, el esfuerzo de los presentes en la ruta fue inútil. El creador de Call of Duty murió casi instantáneamente.
El accidente automovilístico ocurrió alrededor de las 12:45 p.m. en la carretera panorámica al norte de Los Ángeles, en las montañas de San Gabriel. La Ferrari, que se dirigía al sur, se salió de la carretera justo después de salir de un túnel, impactó contra una barrera de concreto y un pasajero salió despedido y murió en el lugar. Había un pasajero que fue llevado de inmediato a un hospital en donde murió. La Policía no informó su identidad.
El creador de un juego icónico para consolas y computadoras
Vince Zampella, Jason West y Grant Collier crearon en el año 2003 el primer título: Call of Duty. El juego fue un éxito de inmediato. Se trata de una "evolución" o desarrollo propio del clásico "Counter Strike" que fue furor en las computadoras. El paso a todos los tipos de pantallas y consola fue fundamental. Este videojuego de disparos en primera persona que recrea conflictos bélicos con una calidad cinematográfica y realista, también permite el modo jugador competitivo.
La franquicia Call of Duty ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo desde el lanzamiento del primer juego en 2003 hasta 2024. Es de las series más exitosas de la historia de los videojuegos. La última entrega fue "Call of Duty: Black Ops 6", en 2024. La pérdida de Vince Zampella es vacío enorme para los amantes de los videojuegos bélicos.