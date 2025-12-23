Video: uno de los creadores de "Call of Duty" murió en un impactante accidente con su Ferrari

el accidente en la Ferrari La secuencia en el incendio de la Ferrari del creador de Call of Duty. (Foto: A24.com)

El accidente fue tan violento que Vince Zampella quedó tendido sobre el asfalto, pegado a la Ferrari. Lamentablemente, el esfuerzo de los presentes en la ruta fue inútil. El creador de Call of Duty murió casi instantáneamente.

El accidente automovilístico ocurrió alrededor de las 12:45 p.m. en la carretera panorámica al norte de Los Ángeles, en las montañas de San Gabriel. La Ferrari, que se dirigía al sur, se salió de la carretera justo después de salir de un túnel, impactó contra una barrera de concreto y un pasajero salió despedido y murió en el lugar. Había un pasajero que fue llevado de inmediato a un hospital en donde murió. La Policía no informó su identidad.

call of duty creador

El creador de un juego icónico para consolas y computadoras

Vince Zampella, Jason West y Grant Collier crearon en el año 2003 el primer título: Call of Duty. El juego fue un éxito de inmediato. Se trata de una "evolución" o desarrollo propio del clásico "Counter Strike" que fue furor en las computadoras. El paso a todos los tipos de pantallas y consola fue fundamental. Este videojuego de disparos en primera persona que recrea conflictos bélicos con una calidad cinematográfica y realista, también permite el modo jugador competitivo.

La franquicia Call of Duty ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo desde el lanzamiento del primer juego en 2003 hasta 2024. Es de las series más exitosas de la historia de los videojuegos. La última entrega fue "Call of Duty: Black Ops 6", en 2024. La pérdida de Vince Zampella es vacío enorme para los amantes de los videojuegos bélicos.