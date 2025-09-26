"Busquen arriba, no en las chicas": el desgarrador reclamo de la mamá de Morena por el triple femicidio

El enojo con la investigación policial de las primeras horas

La mamá de Morena también criticó el accionar de la Policía durante las primeras horas de la desaparición. “El trabajo que tenían que hacer ellos lo hicimos nosotros. Nosotros hicimos rastrillaje, buscamos información", reclamó y criticó que "todo el mundo trabaja para que estén tomando café o fumando cigarrillo en la oficina".

En ese marco, cuestionó la falta de contacto del gobernador Axel Kicillof y del intendente local, Fernando Espinoza: “Cuando él me tuvo que haber llamado, o el intendente, decirme, 'Sabrina, ¿qué hacemos? No lo hicieron", reprochó. Además, confió que ahora sí le consultaron si quería hablar con el gobernador, a lo que retrucó: "¿De qué me sirve ahora? Ya las nenas no están”.

Sabrina cerró con un pedido claro: “No confiamos en nadie, solo en la familia y en la gente que nos acompaña".