EXCLUSIVO A24

"Busquen arriba, no en las chicas": el desgarrador reclamo de la mamá de Morena por el triple femicidio

Sabrina, madre de Morena Verdi, una de las tres adolescentes asesinadas, apuntó contra la Justicia y la Policía por irregularidades en la investigación, rechazó que las jóvenes tengan responsabilidad y exigió que se avance contra los verdaderos culpables.

Leé también "Hubo complicidad": la fuerte denuncia del abogado de Lara, asesinada en el triple crimen narco
Complicidad: la fuerte denuncia al aire del abogado de Lara, asesinada en el triple crimen narco.

Tengo todo el gabinete, todo el adorno que ustedes quieran, pero resultados no tengo.”, expresó en diálogo exclusivo con Pablo Rossi por A24. En cuanto a los cuatro detenidos que tiene la causa Celeste González Guerrero (28), Miguel Angel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), la mujer consideró que “son los que mandan a poner la cara para limpiar la chanchada”, pero que los verdaderos culpables siguen sin ser alcanzados por la Justicia. “No son ni el jefe narco ni el que filmó mientras torturaban a Lara. Tampoco los que desde arriba protegen todo esto, porque alguien protege”, denunció.

Embed - HABLA LA MAMÁ DE BRENDA, VÍCTIMA DEL TRIPLE FEMICIDIO: "ALGUIEN PROTEGE TODO ESTO"

Con la voz quebrada, Sabrina sostuvo que las tres jóvenes fueron estigmatizadas por ejercer trabajo sexual: “Buscan la culpa en las nenas, déjenlas descansar en paz. Ni Lara, ni Morena, ni Brenda tenían la culpa. Eran tres seres humanos que ya no están". "Morena no trataba con narco. Busquen arriba, busquen abajo, pero no en las nenas”, agregó.

El enojo con la investigación policial de las primeras horas

La mamá de Morena también criticó el accionar de la Policía durante las primeras horas de la desaparición. “El trabajo que tenían que hacer ellos lo hicimos nosotros. Nosotros hicimos rastrillaje, buscamos información", reclamó y criticó que "todo el mundo trabaja para que estén tomando café o fumando cigarrillo en la oficina".

En ese marco, cuestionó la falta de contacto del gobernador Axel Kicillof y del intendente local, Fernando Espinoza: “Cuando él me tuvo que haber llamado, o el intendente, decirme, 'Sabrina, ¿qué hacemos? No lo hicieron", reprochó. Además, confió que ahora sí le consultaron si quería hablar con el gobernador, a lo que retrucó: "¿De qué me sirve ahora? Ya las nenas no están”.

Sabrina cerró con un pedido claro: “No confiamos en nadie, solo en la familia y en la gente que nos acompaña".

