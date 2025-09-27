El especial lugar que Darío Cvitanich eligió para su primera cita pública con Ivana Figueiras

Embed

Por su parte, el deportista también mostró que se encontraba en el lugar y detalló sobre el partido de fútbol: "Banfield vs Unión", señaló.

La primera foto juntos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras con una foto en Instagram donde se lo ve sonriente, mientras ella mira hacia un costado. Algo casual digamos.

La confirmación finalmente se llevó a cabo luego de que el exfutbolista pusiera fin a su relación con Chechu Bonelli, noticia que generó gran repercusión en los medios. La pareja, que compartió más de una década de vida juntos, tomó la decisión de separarse en términos que no terminaron siendo del todo buenos.

Antes de la foto y que el propio Darío blanqueara que estaba conociendo a Ivana, los ya estaban circulando desde hacía semanas. La versión que se maneja indica que, aunque Chechu seguía muy comprometida con la relación, Cvitanich percibía que lo que antes los unía ya no estaba presente de la misma manera.

Una de las señales más visibles del distanciamiento fue la decisión del deportista de mudarse del hogar que compartían. Vecinos y allegados notaron su ausencia del barrio privado donde vivían, lo que reforzó las versiones de crisis. Además, se mencionó que algunos compromisos familiares, como la retirada de sus hijas, empezaron a ser asumidos de manera diferente, lo que avivó aún más las sospechas de separación.

La ruptura se confirmó oficialmente en julio de 2025, a través de versiones mediáticas y declaraciones de los protagonistas. Cvitanich rompió el silencio y explicó que la relación terminó con respeto y cariño y que no hubo terceros involucrados ni infidelidades. La periodista deportiva, no tiene la misma versión.

La separación coincidió con el inicio del vínculo formal entre Darío y Figueiras, una relación que se blanqueó públicamente meses después de la ruptura. Sin embargo, el exfutbolista negó que la separación fuera producto de esta nueva relación, dejando claro que todo ocurrió de manera natural y sin terceros involucrados.