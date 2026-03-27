Impactante video: tenía un arma en una bolsa, se le escapó un tiro y baleó a un vendedor en plena calle

El autor del disparo, un comerciante de 71 años, llevaba el arma dentro de una bolsa. Según su propio testimonio ante la Policía, el arma se habría disparado accidentalmente cuando el bolso cayó al suelo. Luego del disparo, el hombre recogió sus pertenencias y se acercó al herido.

Vendedor tiro 2 Tenía un arma en una bolsa, se le escapó un tiro y baleó a un vendedor en plena calle.

Un disparo que comprometió el fémur y derivó en una operación urgente

El proyectil afectó el fémur de la pierna izquierda de García, lo que obligó a su traslado urgente a un hospital de la zona. Allí, los profesionales determinaron que deberá ser sometido a una cirugía compleja y posiblemente requiera una prótesis.

Familiares y amigos del florista expresaron su preocupación por la evolución de su salud y la incertidumbre sobre el tratamiento. “Hoy Beto está internado esperando una junta médica que defina su situación”, señalaron en redes sociales.

Vendedor tiro 3 El disparo comprometió el fémur y derivó en una operación urgente. (Foto: gentileza Clarín)

Imputación judicial y polémica por la liberación del acusado

La causa quedó en manos de la UFID Nº 1 de Mar del Tuyú. El hombre de 71 años fue imputado por “lesiones graves culposas” y “portación ilegal de arma”, mientras que la Justicia ordenó el secuestro del arma calibre .36 y la realización de pericias, entre ellas el dermotest.

Sin embargo, la decisión de dejarlo en libertad tras pocas horas generó indignación. Familiares y allegados de la víctima cuestionaron duramente la medida, al considerar que se trató de un hecho de negligencia grave.

“Lo que le pasó a Beto no es justo. Esto le podría haber pasado a cualquiera”, expresaron en un mensaje que se viralizó.