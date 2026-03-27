Impactante video: tenía un arma en una bolsa, se le escapó un tiro y baleó a un vendedor en plena calle
Un vendedor de flores resultó gravemente herido tras un disparo ocurrido en plena vía pública. El episodio fue captado por las cámaras de seguridad.
Tenía un arma en una bolsa, se le escapó un tiro y baleó a un vendedor en plena calle. (Foto: captura de video)
Un episodio insólito sorprendió a Santa Teresita. Un vendedor ambulante fue gravemente herido tras recibir un disparo en la vía pública, en una escena que quedó registrada por cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales. El hecho no tuvo una pelea previa ni una situación de violencia evidente: todo ocurrió en cuestión de segundos.
La víctima, Jorge “Beto” García, de 53 años, es un conocido florista de la zona, querido por vecinos y comerciantes. Según relataron allegados, vive con una dificultad neurológica de nacimiento y se gana la vida vendiendo rosas en la calle. Hoy permanece internado, a la espera de una intervención quirúrgica clave para su recuperación.
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El hecho ocurrió el viernes cerca de las 20.25 en la calle 41, entre 4 y 5. En las imágenes se observa a cuatro personas compartiendo la vereda, sin discusiones ni signos de tensión. Un hombre mayor manipulaba un bolsón blanco, mientras una mujer revisaba su cartera. Frente a ellos, García observaba la situación.
Pero en apenas segundos, todo cambió. Una detonación interrumpió la calma y el vendedor cayó al suelo, herido en la pierna izquierda. El impacto generó desesperación entre los presentes, especialmente en dos mujeres que reaccionaron con gestos de shock.
El autor del disparo, un comerciante de 71 años, llevaba el arma dentro de una bolsa. Según su propio testimonio ante la Policía, el arma se habría disparado accidentalmente cuando el bolso cayó al suelo. Luego del disparo, el hombre recogió sus pertenencias y se acercó al herido.
Un disparo que comprometió el fémur y derivó en una operación urgente
El proyectil afectó el fémur de la pierna izquierda de García, lo que obligó a su traslado urgente a un hospital de la zona. Allí, los profesionales determinaron que deberá ser sometido a una cirugía compleja y posiblemente requiera una prótesis.
Familiares y amigos del florista expresaron su preocupación por la evolución de su salud y la incertidumbre sobre el tratamiento. “Hoy Beto está internado esperando una junta médica que defina su situación”, señalaron en redes sociales.
Imputación judicial y polémica por la liberación del acusado
La causa quedó en manos de la UFID Nº 1 de Mar del Tuyú. El hombre de 71 años fue imputado por “lesiones graves culposas” y “portación ilegal de arma”, mientras que la Justicia ordenó el secuestro del arma calibre .36 y la realización de pericias, entre ellas el dermotest.
Sin embargo, la decisión de dejarlo en libertad tras pocas horas generó indignación. Familiares y allegados de la víctima cuestionaron duramente la medida, al considerar que se trató de un hecho de negligencia grave.
“Lo que le pasó a Beto no es justo. Esto le podría haber pasado a cualquiera”, expresaron en un mensaje que se viralizó.