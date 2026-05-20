Beto Casella se sumó a las críticas contra Wanda Nara con una frase lapidaria: "Fue una...".

Sin embargo, el conductor fue más lejos y reflexionó sobre si ese tipo de fenómeno popular puede repetirse hoy. "Capaz que ya no hay más Susanas. Capaz que ese fenómeno popular no se repite más. Tendremos pequeñas divas que jamás alcanzarán esa dimensión de popularidad y estrellato", opinó.

Las declaraciones de Casella llegan en medio de una verdadera grieta que dejaron los Martín Fierro 2026. Mientras algunos defienden la elección de Wanda como una apuesta a figuras nuevas y populares entre el público joven, otros consideran que APTRA desvalorizó años de trayectoria artística al premiar a una figura más ligada al escándalo mediático y las redes sociales.

Pero eso no fue todo. En medio de su crítica, Casella también deslizó sospechas sobre cómo se manejan los premios dentro de APTRA y recordó una situación que lo involucró directamente el año anterior. "El año pasado, estando en El Nueve, pasaron cosas raras con el oro, por lo que me dicen muchos miembros de APTRA. Era nuestro al mediodía y aparentemente hubo unas manos mágicas que lo corrieron e hicieron que se lo dieran a otro", reveló.

La declaración volvió a alimentar las versiones de acomodos, internas y favoritismos dentro de la asociación, justo en una de las ediciones más cuestionadas de los últimos tiempos.

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¿Wanda Nara asegura que le hicieron una brujería?

En medio de la polémica por su Martín Fierro, Wanda Nara compartió un video en Instagram de su paso por la gala en el Hilton y lo acompañó con una pregunta que no pasó desapercibida: "¿Alguien cura el mal de ojo?", dejando en claro que atribuye las críticas a la envidia de quienes no pueden tolerar su éxito.

Su familia salió de inmediato a respaldarla. Zaira Nara fue picante con un "Pasame tu nombre completo", dando a entender que ella misma se encargaría de resolver el asunto. Y su mamá, Nora Colosimo, fue la más directa: apuntó a la "envidia" de los colegas y dejó en claro que, para ella, la gente ya había elegido a Wanda mucho antes que cualquier premio.