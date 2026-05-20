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Beto Casella se sumó a las críticas contra Wanda Nara con una frase lapidaria: "Fue una..."

En una nota con Intrusos, Beto Casella fue letal al referirse al reconocimiento de APTRA a Wanda Nara en los premios Martín Fierro 2026.

20 may 2026, 16:55
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Beto Casella se sumó a las críticas contra Wanda Nara con una frase lapidaria: Fue una....
Beto Casella se sumó a las críticas contra Wanda Nara con una frase lapidaria: Fue una....

Beto Casella se sumó a las críticas contra Wanda Nara con una frase lapidaria: "Fue una...".

La polémica por el Martín Fierro que ganó Wanda Nara no para de crecer. Después de las críticas que se instalaron en redes sociales y en el ambiente artístico, ahora fue Beto Casella quien salió con los tapones de punta contra la premiación y apuntó directamente contra la idea de instalar a la conductora de Telefe como "la nueva diva" de la televisión argentina.

Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, Casella consideró que el resultado de la terna fue completamente injusto frente a figuras de mayor trayectoria que competían por el mismo premio. "La gente apostaba a Moria, a lo sensato. Era casi una irrespetuosidad esa estatuilla", lanzó, en referencia a Moria Casán.

Aunque remarcó que no tiene nada personal contra Wanda, el conductor dejó en claro que el reconocimiento le resultó desmedido. "Mirá que yo nunca me termino de tomar en serio las estatuillas porque se acomodan un poquito. No tengo nada contra Wanda Nara, pero fue como una bofetada al buen gusto o al respeto a las trayectorias", aseguró sin filtro.

Uno de los puntos que más indignación le generó a Casella fue la comparación constante entre Wanda y las grandes figuras históricas de la televisión argentina. "Como nos dicen que es la nueva diva… A Susana Giménez la trajeron a hacer Hola Susana pero ya era Susana Giménez, no venía de dos novios jugadores de fútbol, ya tenía una carrera", sostuvo.

Sin embargo, el conductor fue más lejos y reflexionó sobre si ese tipo de fenómeno popular puede repetirse hoy. "Capaz que ya no hay más Susanas. Capaz que ese fenómeno popular no se repite más. Tendremos pequeñas divas que jamás alcanzarán esa dimensión de popularidad y estrellato", opinó.

Las declaraciones de Casella llegan en medio de una verdadera grieta que dejaron los Martín Fierro 2026. Mientras algunos defienden la elección de Wanda como una apuesta a figuras nuevas y populares entre el público joven, otros consideran que APTRA desvalorizó años de trayectoria artística al premiar a una figura más ligada al escándalo mediático y las redes sociales.

Pero eso no fue todo. En medio de su crítica, Casella también deslizó sospechas sobre cómo se manejan los premios dentro de APTRA y recordó una situación que lo involucró directamente el año anterior. "El año pasado, estando en El Nueve, pasaron cosas raras con el oro, por lo que me dicen muchos miembros de APTRA. Era nuestro al mediodía y aparentemente hubo unas manos mágicas que lo corrieron e hicieron que se lo dieran a otro", reveló.

La declaración volvió a alimentar las versiones de acomodos, internas y favoritismos dentro de la asociación, justo en una de las ediciones más cuestionadas de los últimos tiempos.

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¿Wanda Nara asegura que le hicieron una brujería?

En medio de la polémica por su Martín Fierro, Wanda Nara compartió un video en Instagram de su paso por la gala en el Hilton y lo acompañó con una pregunta que no pasó desapercibida: "¿Alguien cura el mal de ojo?", dejando en claro que atribuye las críticas a la envidia de quienes no pueden tolerar su éxito.

Su familia salió de inmediato a respaldarla. Zaira Nara fue picante con un "Pasame tu nombre completo", dando a entender que ella misma se encargaría de resolver el asunto. Y su mamá, Nora Colosimo, fue la más directa: apuntó a la "envidia" de los colegas y dejó en claro que, para ella, la gente ya había elegido a Wanda mucho antes que cualquier premio.

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