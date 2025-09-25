Video: los macabros hallazgos en la casa de Florencio Varela donde mataron a las tres chicas

Interrogantes sobre la escena del crimen

La falta de custodia en el lugar generó cuestionamientos sobre el avance de la investigación. Vecinos y familiares de las víctimas se preguntan por qué no se mantiene preservada la casa si todavía hay aspectos del caso que siguen sin resolverse. “¿Por qué se permite la contaminación de la escena? ¿No hay más nada para hacer allí?”, fue una de las preguntas que resonó este jueves en redes sociales.

En el inmueble, la Policía Bonaerense encontró el martes por la noche los cuerpos de las tres chicas enterrados en el patio, luego de seguir el rastro de la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que habían subido el viernes por la noche en La Tablada. En el momento del operativo, dentro de la vivienda fueron detenidas dos personas que intentaban limpiar la escena con lavandina.

Cuatro detenidos e hipótesis narco

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas. Las primeras dos, una pareja de nacionalidad argentina, fueron arrestadas en el domicilio de Florencio Varela mientras intentaban borrar rastros de sangre. Horas más tarde, una pareja de nacionalidad peruana, que sería la propietaria de la vivienda, fue encontrada en un hotel alojamiento de la zona y trasladada a la fiscalía.

El fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la causa, los imputó por homicidio triplemente agravado. La investigación sigue bajo secreto de sumario, pero la principal hipótesis apunta a que se trató de un ajuste de cuentas narco. Según trascendió, uno de los detenidos habría dado detalles sobre el móvil del crimen, aunque esa declaración todavía es evaluada.

Además, la Justicia sospecha que hay más personas involucradas y no descarta nuevas detenciones en los próximos días. Las pericias realizadas en los teléfonos de las víctimas y en la camioneta incinerada serán claves para avanzar en la causa.

Lo que viene en la investigación

Este jueves, los cuatro acusados serán indagados en la sede judicial de Laferrere, donde deberán dar su versión de los hechos. Fuentes del caso confirmaron que los investigadores trabajan para determinar quién conducía la camioneta, quiénes participaron directamente en los asesinatos y quiénes ordenaron la ejecución.

Mientras tanto, en La Tablada y en Florencio Varela, familiares y amigos de las víctimas siguen organizando marchas para pedir justicia. “Queremos que paguen todos los responsables. No queremos más silencio ni impunidad”, expresó Antonio, abuelo de Brenda y Morena, quien se convirtió en vocero de los reclamos.